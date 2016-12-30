Anadolu Efes'i 17'lik Doncic yıktı

THY Euroleague'de ilk devrenin son haftasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk eden Anadolu Efes sahadan 80-78'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 15 haftalık periyodu 8 mağlubiyetle kapattı.

Son hücumda Heurtel bloklandı

Son 8 saniyeye 2 sayı geride giren temsilcimiz, son hücumu Thomas Heurtel ile kullanmayı tercih etti ve Fransız guardın penetresi Gustavo Ayon'un bloğuyla sonuçlanınca Real Madrid bir maç aradan sonra galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes'te yeni transfer Brandon Paul 16 sayılık performansıyla takımının en skorer ismi olurken, pota altını domine eden Bryant Dunston 14 sayı ve 5 raibundluk katkısıyla mağlubiyete engel olamadı.

Doncic'in gecesi

Bu sezonki en büyük silahı Sergio Llull'u dinlendiren Real Madrid'de gecenin yıldızı 17 yaşındaki Luka Doncic oldu. Genç basketbolcu 22 dakika sahada kaldığı geceyi 17 sayı, 9 asist ve 4 ribaund ile kapatarak maça damga vurdu.

Anadolu Efes bu mağlubiyetin ardından 15 maçlık ilk devreyi 7 galibiyet ve 8 mağlubiyetle kapattı. Real Madrid ise 10 galibiyet ve 5 mağlubiyete ulaştı.