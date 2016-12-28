Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.
Sezonun geride kalan bölümünde yedişer galibiyet ve mağlubiyet alan Anadolu Efes ligde 8. sırada yer alırken, 9 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise averajla 2. sırada bulunuyor.
- Avrupa kupalarındaki 571. maç
Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 571. karşılaşmasına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 570 maçın 321'ini kazandı, 249'unda ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 322 karşılaşmada ise 164 galibiyet ve 158 yenilgi aldı.
- Real Madrid ile 25. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Real Madrid ile 25. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında şu ana kadar oynanan 24 maçın 7'sini Anadolu Efes kazanırken, 17'si ise İspanyol ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Takımlar arasında Avrupa Ligi'nde yapılan 22 maçın 6'sını Anadolu Efes, 16'sını da Real Madrid kazandı.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:26
- Stoper adayları el yakıyor!
Toplam 7
Yorum
ozi bunlar işte hep o yıldırım demirörenin eserleri. 5 milyon verip 7 milyon verip bi oyuncu alamıyoruz.koskaca beşiktaşı soyup gitti
- Arena'da tur keyfi
Toplam 9
Yorum
karakartal Gençlerde fatih aksoy birkaç hatası dışında ümit veren bir performans sergiledi.Eslem ve Muhammed enes yeterince süre alamadı.Tolgay,Atınç G.İnler,K.Frei çok koştular bütün yük bu oyuncuların üstündeydi.Ömer yine berbattı.Adriano çok güçsüz silik; Ocay ise yine geçmiş seneleri aratan performanstaydı.Bu ZTK maçında takım önceki maçlara göre daha derli topluydu.Oyunun bazı bölümlerinde sendeler gibi oldular ama o dakkalardada Boluspor Beşiktaşın bu zaafından yararlanacak beceri ve güçten yoksundu.Birde maçın hakemine değinmeden geçemeyeceğim.O neydi öyle zırt pırt trafik polisi gibi hemen her pozisyona düdük İLLALLAH dedirtti.Hakem çok rezildi.Ekran başındakileri çıldırttı.
- Quaresma şoku!
Toplam 13
Yorum
ozi Q7 İlk Bize Geldiğinde Takım Oynu Oynamıyordu.Şuan Kazandığından Çok Daha İyi Kazanıyordu ve Bireysel Yetenekleriylede Sevmiştik.Fakat Bizden Gitti Sonra Daha Ucuz Bir Maaşla Bize Geldi.Şimdi Takım Oynuyla Seviyoruz ve Bence Yine Yüksek Maaşı Hakediyor.
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