Daçka’ya kötü haber

Euroleague CEO'su Bertomeu'dan Darüşşafaka için şok açıklama... Bu sezon wild card ile turnuvaya katılan Daçka'nın gelecek yıl şansının olmayacağını belirten Bertomeu, "A lisanslı 11 takımla EuroCup, VTB, Adriyatik, Almanya ve İspanya şampiyonları olacak" dedi.