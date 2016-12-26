Daçka’ya kötü haber
Euroleague CEO'su Bertomeu'dan Darüşşafaka için şok açıklama... Bu sezon wild card ile turnuvaya katılan Daçka'nın gelecek yıl şansının olmayacağını belirten Bertomeu, "A lisanslı 11 takımla EuroCup, VTB, Adriyatik, Almanya ve İspanya şampiyonları olacak" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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