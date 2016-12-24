 ''Final-Four kesin olarak İstanbul’da'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Final-Four kesin olarak İstanbul’da''

    ''Final-Four kesin olarak İstanbul’da''

    Türkiye'de yaşanan olayların ardından hakkında bir açıklama yapıldı.

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Euroleague'de Final-Four'un bu sezon İstanbul'da yapılacağı hatırlatıldı ve programda bir değişiklik olmayacağı vurgulandı. Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu şöyle konuştu: "2017 Euroleague Final-Four'u İstanbul'da olacak. Türk hükümeti bize güvenlik konusunda garanti verdi. Terörün kazanmasına asla izin vermeyeceğiz. Taraftarlar zaten 2 saat içinde tüm biletleri tüketerek en güçlü mesajı verdiler"
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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