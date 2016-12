Avrupa'daki Türk derbisi Anadolu Efes'in

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, periyodun ilk 3 dakikasında rakibine sayı şansı tanımazken, hücumda Dunston, Brandon ve Granger'ın sayılarıyla skoru 6-0 yaptı. Hücumda toparlanan Galatasaray Odeabank, Tyus, Thompson ve Schilb'in sayılarıyla 16-16'ya getirdi. Son anlarda Can Korkmaz ile serbest atıştan sayılar bulan sarı-kırmızılılar, periyodu 18-16 önde tamamladı.Eurolegue'de oynanan Galatasaray-Adanolu Efes maçı son çeyrekte karıştı. Galatasaray koçu Ergin Ataman diskalifiye edildi.Galatasaray ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği Euroleague karşılaşmasında sarı kırmızılıların koçu Ergin Ataman hakem kararlarının ardından adeta çılgına döndü.İki teknik faulün ardından oyun alanından atılan Ataman tribüne çıkarken hakemleri alkışlayarak protesto etti. Galatasaray seyircisi ise bu kararın ardından parkeye yabancı maddeler fırlattı.İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, hücumda pota altını Tyus ve Pleiss ile etkili kullanan Galatasaray Odeabank, skoru 26-22 yaptı. Savunmada Efes'i durduran sarı-kırmızılılar hücumda Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27'e getirdi. Anadolu Efes, Cedi ve Paul Brandon ile farkı azaltmaya çalışsa da Galatasaray, devreye 44-38 önde girdi.Üçüncü periyoda Thomas Heurtel'den üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirerek skoru 46-43'e getirdi. Brandon Paul ve Thomas'ın sayılarıyla ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son anlarda Honeycutt'ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı.Son periyoda Granger ve Dunston'ın basketleri başlayan Anadolu Efes, farkı 6'ya çıkararak skoru 64-58'e getirdi. 10-0 seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı. Son dakikalarda Galatasaray Odeabank farkı eritse de Anadolu Efes parkeden 86-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, sarı-kırmızılılar 10. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Galatasaray Odeabank'tan Blake Schilb olurken, Anadolu Efes'te ise Brandon Paul 17 sayı ile mücadele etti.Abdi İpekçiBorys Ryzhyk xx, Carmelo Paternico xx, Aare Halliko xxPreldzic xx 8, Tyus xxx 15, Can x 2, Thompson xx 5, Schilb xxx 21, Orhan x, Pleiss x 4, Sinan Güler xx 9, Jon Diebler xx 9, Göksenin Köksal x 3Ergin AtamanThomas xx 5, Honeycutt xx 3, Doğuş x 2, Derrick Brown xx 16, Cedi Osman xx 6, Granger xx 9, Omic x, Thomas Heurtel xx 14, Can Maxim Mutaf x, Brandon Paul xxx 19, Bryant Dunston xx 12Velimir Perasovic18-16 (Galatasaray Odeabank lehine)44-38 (Galatasaray Odeabank lehine)60-58 (Anadolu Efes lehine)