Avrupa'daki Türk derbisi Anadolu Efes'in
Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 86-76’lık skorla mağlup etti. B
ERGİN ATAMAN TRİBÜNE YOLLANDI!
Eurolegue'de oynanan Galatasaray-Adanolu Efes maçı son çeyrekte karıştı. Galatasaray koçu Ergin Ataman diskalifiye edildi.Galatasaray ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geldiği Euroleague karşılaşmasında sarı kırmızılıların koçu Ergin Ataman hakem kararlarının ardından adeta çılgına döndü.İki teknik faulün ardından oyun alanından atılan Ataman tribüne çıkarken hakemleri alkışlayarak protesto etti. Galatasaray seyircisi ise bu kararın ardından parkeye yabancı maddeler fırlattı.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken, hücumda pota altını Tyus ve Pleiss ile etkili kullanan Galatasaray Odeabank, skoru 26-22 yaptı. Savunmada Efes'i durduran sarı-kırmızılılar hücumda Diebler ve Sinan Güler'in sayılarıyla farkı çift haneli sayılara çıkararak skoru 38-27'e getirdi. Anadolu Efes, Cedi ve Paul Brandon ile farkı azaltmaya çalışsa da Galatasaray, devreye 44-38 önde girdi.
Üçüncü periyoda Thomas Heurtel'den üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, farkı 3 sayıya indirerek skoru 46-43'e getirdi. Brandon Paul ve Thomas'ın sayılarıyla ile farkı azaltan lacivert-beyazlılar, son anlarda Honeycutt'ın üçlüğü ile periyodu 60-58 önde tamamladı.
Son periyoda Granger ve Dunston'ın basketleri başlayan Anadolu Efes, farkı 6'ya çıkararak skoru 64-58'e getirdi. 10-0 seri yakalayan Efes, farkı çift hanelere çıkararak 74-60 yaptı. Son dakikalarda Galatasaray Odeabank farkı eritse de Anadolu Efes parkeden 86-76'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar galibiyet sayısını 7'ye çıkarırken, sarı-kırmızılılar 10. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı ile oynayan Galatasaray Odeabank'tan Blake Schilb olurken, Anadolu Efes'te ise Brandon Paul 17 sayı ile mücadele etti.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Carmelo Paternico xx, Aare Halliko xx
Galatasaray Odeabank: Preldzic xx 8, Tyus xxx 15, Can x 2, Thompson xx 5, Schilb xxx 21, Orhan x, Pleiss x 4, Sinan Güler xx 9, Jon Diebler xx 9, Göksenin Köksal x 3
Başantrenör: Ergin Ataman
Anadolu Efes: Thomas xx 5, Honeycutt xx 3, Doğuş x 2, Derrick Brown xx 16, Cedi Osman xx 6, Granger xx 9, Omic x, Thomas Heurtel xx 14, Can Maxim Mutaf x, Brandon Paul xxx 19, Bryant Dunston xx 12
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 18-16 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 44-38 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 60-58 (Anadolu Efes lehine)
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:38
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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