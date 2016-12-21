THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
22 Aralık Perşembe
20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan
22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos
23 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia
23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:25
- Çocuklar donuyordu!
Toplam 1
Yorum
KARTAL Şu uygulamayı artık kaldırsınlar. Ne gerek var ki.....
- Serdar Aziz çare arıyor
Toplam 2
Yorum
aslan Bu futbolcu Bursasporda'da sakattı Galatasaray'a iyi kakaladılar boş başkan boş yönetim.
- Mustafa kapıyı zorluyor
Toplam 2
Yorum
ramazan tepecik maçında seyrettim her iki ayağını aynı oranda kullanıyor tekniği ssüper sonzamanlarda türkiyede böyle topa hakim olan oyuncu görmedim ama bizim kiler oynatmazalar en azından bugunkü tuzla maçında oynasa ortama alıssa ama nerdeee
THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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