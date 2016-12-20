Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor

Yeni formatta 4 Türk takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde bu hafta içi takımlar ikişer kez parkeye çıkacak. Ligin 13. haftasında yarın Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u, 14. haftasında 22 Aralık Perşembe günü ise Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i konuk edecek.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Türk takımları ikişer kez birbirlerine rakip oldu.

Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 47 kez karşı karşıya geldi.

- İlk maç Koraç Kupası'nda

Türk takımları Avrupa'da birbirleriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'i eledi. İki takımın 16 Ocak 1996 tarihinde oynadığı maçı Efes Pilsen 98-65 kazandı. Efes Pilsen, rövanşı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

- En fazla Fenerbahçe galip geldi

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisini Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, 20 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 20 maçın 16'sını kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 18 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 8 kez galip geldi, 10 kez de yenildi.

Galatasaray Odeabank 7, Darüşşafaka Doğuş ise daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Türk derbisi oynadı. Galatasaray Odebank bu maçlarda 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'ye yarın konu olacak Darüşşafaka Doğuş ise Türk derbilerinde henüz galibiyetle tanışamadı. Yeşil-siyahlılar, daha önce oynadığı 6 Türk derbisini de kaybetti.

- Fenerbahçe son 10 maçı da kazandı

Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçı da kazanmayı bildi.

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbilerinde son 10 maçta Anadolu Efes'i 7, Darüşşafaka Doğuş'u 2, Galatasaray Odeabank'ı ise 1 kez yenen Fenerbahçe, son yenilgisini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 5 Nisan 2013'te 80-73 kaybetmişti.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde de Türk derbilerinde büyük başarı sağladı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 Türk derbisinin ise 10'unu kazandı. Fenerbahçe'yi bu kulvarda sadece Beşiktaş yenebildi.

- Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'a kaybetmedi

Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'la daha önce oynadığı 2 Avrupa kupası maçını da kazandı.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u evinde 77-69, deplasmanda ise 106-100 mağlup etti.

- Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes 3. kez

Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Avrupa kupaları tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Bu iki takım daha önce 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi Top 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Karşılaşmalarda ev sahibi takımlar rakibine üstünlük kurdu.

- Avrupa Ligi'nde 24 maç oynandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 24 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

- Maçlar



Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 47 maç ve sonuçları şöyle: