Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. ve 14. haftaları bir kez daha Türk derbilerine sahne olacak.
Yeni formatta 4 Türk takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde bu hafta içi takımlar ikişer kez parkeye çıkacak. Ligin 13. haftasında yarın Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u, 14. haftasında 22 Aralık Perşembe günü ise Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i konuk edecek.
Bu sezon Avrupa Ligi'nde Türk takımları ikişer kez birbirlerine rakip oldu.
Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 47 kez karşı karşıya geldi.
- İlk maç Koraç Kupası'nda
Türk takımları Avrupa'da birbirleriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.
O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'i eledi. İki takımın 16 Ocak 1996 tarihinde oynadığı maçı Efes Pilsen 98-65 kazandı. Efes Pilsen, rövanşı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.
- En fazla Fenerbahçe galip geldi
Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisini Fenerbahçe kazandı.
Fenerbahçe, 20 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 20 maçın 16'sını kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 18 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 8 kez galip geldi, 10 kez de yenildi.
Galatasaray Odeabank 7, Darüşşafaka Doğuş ise daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Türk derbisi oynadı. Galatasaray Odebank bu maçlarda 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.
Fenerbahçe'ye yarın konu olacak Darüşşafaka Doğuş ise Türk derbilerinde henüz galibiyetle tanışamadı. Yeşil-siyahlılar, daha önce oynadığı 6 Türk derbisini de kaybetti.
- Fenerbahçe son 10 maçı da kazandı
Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçı da kazanmayı bildi.
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbilerinde son 10 maçta Anadolu Efes'i 7, Darüşşafaka Doğuş'u 2, Galatasaray Odeabank'ı ise 1 kez yenen Fenerbahçe, son yenilgisini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 5 Nisan 2013'te 80-73 kaybetmişti.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde de Türk derbilerinde büyük başarı sağladı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 Türk derbisinin ise 10'unu kazandı. Fenerbahçe'yi bu kulvarda sadece Beşiktaş yenebildi.
- Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'a kaybetmedi
Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'la daha önce oynadığı 2 Avrupa kupası maçını da kazandı.
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u evinde 77-69, deplasmanda ise 106-100 mağlup etti.
- Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes 3. kez
Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Avrupa kupaları tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.
Bu iki takım daha önce 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi Top 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Karşılaşmalarda ev sahibi takımlar rakibine üstünlük kurdu.
- Avrupa Ligi'nde 24 maç oynandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 24 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.
Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.
FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.
- Maçlar
Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 47 maç ve sonuçları şöyle:
|Organizasyon
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Korac Kupası
|1995-1996
|Fenerbahçe-Efes Pilsen
|68-95
|Korac Kupası
|1995-1996
|Efes Pilsen-Fenerbahçe
|56-74
|Avrupa Ligi
|1997-1998
|Efes Pilsen-Türk Telekom
|74-68
|Avrupa Ligi
|1997-1998
|Türk Telekom-Efes Pilsen
|69-83
|Avrupa Ligi
|1999-2000
|Ülkerspor-Efes Pilsen
|93-87
|Avrupa Ligi
|1999-2000
|Efes Pilsen-Ülkerspor
|95-74
|Korac Kupası
|1999-2000
|Türk Telekom-Pınar Karşıyaka
|78-72
|Korac Kupası
|1999-2000
|Pınar Karşıyaka-Türk Telekom
|66-65
|Korac Kupası
|2000-2001
|Fenerbahçe-Türk Telekom
|68-64
|Korac Kupası
|2000-2001
|Türk Telekom-Fenerbahçe
|73-83
|Avrupa Kupası (FIBA)
|2003-2004
|Tuborg Pilsener-Tekelspor
|78-67
|Avrupa Kupası (FIBA)
|2003-2004
|Tekelspor-Tuborg Pilsener
|74-83
|Avrupa Kupası (FIBA)
|2003-2004
|Tuborg Pilsener-Fenerbahçe
|84-67
|EuroChallenge
|2004-2005
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|84-67
|EuroChallenge
|2004-2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|81-64
|EuroChallenge
|2004-2005
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|93-73
|ULEB Kupası
|2007-2008
|Beşiktaş-Galatasaray
|60-61
|Avrupa Ligi
|2011-2012
|Anadolu Efes-Galatasaray
|68-62
|Avrupa Ligi
|2011-2012
|Galatasaray-Anadolu Efes
|64-56
|EuroChallenge
|2011-2012
|Türk Telekom-Pınar Karşıyaka
|74-82
|EuroChallenge
|2011-2012
|Pınar Karşıyaka-Türk Telekom
|81-83
|Avrupa Ligi
|2012-2013
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|78-72
|Avrupa Ligi
|2012-2013
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|80-73
|EuroChallenge
|2012-2013
|TOFAŞ-Pınar Karşıyaka
|63-64
|EuroChallenge
|2012-2013
|Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
|78-56
|Avrupa Ligi
|2013-2014
|Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker
|63-71
|Avrupa Ligi
|2013-2014
|Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes
|84-65
|Avrupa Kupası
|2014-2015
|Beşiktaş-Pınar Karşıyaka
|77-105
|Avrupa Kupası
|2014-2015
|Pınar Karşıyaka-Beşiktaş
|73-64
|Avrupa Ligi
|2014-2015
|Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker
|71-77
|Avrupa Ligi
|2014-2015
|Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes
|83-72
|Avrupa Ligi
|2015-2016
|Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe
|100-106
|Avrupa Ligi
|2015-2016
|Anadolu Efes-Fenerbahçe
|73-77
|Avrupa Ligi
|2015-2016
|Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş
|77-69
|Avrupa Ligi
|2015-2016
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|90-86
|Avrupa Ligi
|2015-2016
|Anadolu Efes-Darüşaffaka Doğuş
|84-71
|Avrupa Ligi
|2015-2106
|Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes
|68-72
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Trabzonspor Medical Park-Banvit
|96-88
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Banvit-Trabzonspor Medical Park
|71-67
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Medical Park
|81-68
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka
|43-76
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank
|67-64
|Avrupa Kupası
|2015-2016
|Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka
|93-65
|Avrupa Ligi
|2016-2017
|Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe
|87-103
|Avrupa Ligi
|2016-2017
|Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes
|79-84
|Avrupa Ligi
|2016-2017
|Fenerbahçe-Anadolu Efes
|88-80
|Avrupa Ligi
|2016-2017
|Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş
|85-81
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 12:03
- Yattara: Göreve hazırım
Toplam 4
Yorum
izmirliii almazlar seni karaincim nerde suratsız işe yaramaz onları doldurdular takıma yumlu bu konuda lider hakemle 20dk dalaşır 10dk top oynamaz
- Salih ve Stoch yok
Toplam 1
Yorum
Burak37 Hoca çalışmayanı görüyor. ve antrenman metotlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Advocat futbolun Obrodovici gerçekten benim inancımı kazandı.
- Kızılcabölük meydan okudu
Toplam 4
Yorum
izmirlii şuraya bak 3.lig takımı bile konuşur oldu
Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.