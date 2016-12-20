 Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor

    Temsilcilerimiz karşı karşıya geliyor

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. ve 14. haftaları bir kez daha Türk derbilerine sahne olacak.

    Yeni formatta 4 Türk takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde bu hafta içi takımlar ikişer kez parkeye çıkacak. Ligin 13. haftasında yarın Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u, 14. haftasında 22 Aralık Perşembe günü ise Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i konuk edecek.

    Bu sezon Avrupa Ligi'nde Türk takımları ikişer kez birbirlerine rakip oldu.

    Kulüplerin yakın dönemde yaptığı önemli yatırımlarla büyük bir gelişim gösteren Türk takımları, son 21 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 47 kez karşı karşıya geldi.

    - İlk maç Koraç Kupası'nda

    Türk takımları Avrupa'da birbirleriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

    O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'i eledi. İki takımın 16 Ocak 1996 tarihinde oynadığı maçı Efes Pilsen 98-65 kazandı. Efes Pilsen, rövanşı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

    - En fazla Fenerbahçe galip geldi

    Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisini Fenerbahçe kazandı.

    Fenerbahçe, 20 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin bu 20 maçın 16'sını kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi 18 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 8 kez galip geldi, 10 kez de yenildi.

    Galatasaray Odeabank 7, Darüşşafaka Doğuş ise daha önce Avrupa kupalarında 6 kez Türk derbisi oynadı. Galatasaray Odebank bu maçlarda 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.

    Fenerbahçe'ye yarın konu olacak Darüşşafaka Doğuş ise Türk derbilerinde henüz galibiyetle tanışamadı. Yeşil-siyahlılar, daha önce oynadığı 6 Türk derbisini de kaybetti.

    - Fenerbahçe son 10 maçı da kazandı

    Fenerbahçe, Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.

    Sarı-lacivertliler, Türk takımlarıyla Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçı da kazanmayı bildi.

    THY Avrupa Ligi'nde Türk derbilerinde son 10 maçta Anadolu Efes'i 7, Darüşşafaka Doğuş'u 2, Galatasaray Odeabank'ı ise 1 kez yenen Fenerbahçe, son yenilgisini 2012-2013 sezonunda yaşadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 5 Nisan 2013'te 80-73 kaybetmişti.

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde de Türk derbilerinde büyük başarı sağladı. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 Türk derbisinin ise 10'unu kazandı. Fenerbahçe'yi bu kulvarda sadece Beşiktaş yenebildi.

    - Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'a kaybetmedi

    Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'la daha önce oynadığı 2 Avrupa kupası maçını da kazandı.

    Geçen sezon Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki Türk temsilcisinden Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, Darüşşafaka Doğuş'u evinde 77-69, deplasmanda ise 106-100 mağlup etti.

    - Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes 3. kez

    Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes, Avrupa kupaları tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

    Bu iki takım daha önce 2011-2012 sezonunda Avrupa Ligi Top 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Karşılaşmalarda ev sahibi takımlar rakibine üstünlük kurdu.

    - Avrupa Ligi'nde 24 maç oynandı

    Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 24 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

    Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

    FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş, Türk derbileri oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

    - Maçlar


    Türk takımlarının Avrupa'da birbirine rakip olduğu 47 maç ve sonuçları şöyle:

    Organizasyon Sezon Maç Sonuç
    Korac Kupası 1995-1996 Fenerbahçe-Efes Pilsen 68-95
    Korac Kupası 1995-1996 Efes Pilsen-Fenerbahçe 56-74
    Avrupa Ligi 1997-1998 Efes Pilsen-Türk Telekom 74-68
    Avrupa Ligi 1997-1998 Türk Telekom-Efes Pilsen 69-83
    Avrupa Ligi 1999-2000 Ülkerspor-Efes Pilsen 93-87
    Avrupa Ligi 1999-2000 Efes Pilsen-Ülkerspor 95-74
    Korac Kupası 1999-2000 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka 78-72
    Korac Kupası 1999-2000 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom 66-65
    Korac Kupası 2000-2001 Fenerbahçe-Türk Telekom 68-64
    Korac Kupası 2000-2001 Türk Telekom-Fenerbahçe 73-83
    Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tuborg Pilsener-Tekelspor 78-67
    Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tekelspor-Tuborg Pilsener 74-83
    Avrupa Kupası (FIBA) 2003-2004 Tuborg Pilsener-Fenerbahçe 84-67
    EuroChallenge 2004-2005 Fenerbahçe-Beşiktaş 84-67
    EuroChallenge 2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 81-64
    EuroChallenge 2004-2005 Fenerbahçe-Beşiktaş 93-73
    ULEB Kupası 2007-2008 Beşiktaş-Galatasaray 60-61
    Avrupa Ligi 2011-2012 Anadolu Efes-Galatasaray 68-62
    Avrupa Ligi 2011-2012 Galatasaray-Anadolu Efes 64-56
    EuroChallenge 2011-2012 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka 74-82
    EuroChallenge 2011-2012 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom 81-83
    Avrupa Ligi 2012-2013 Fenerbahçe-Beşiktaş 78-72
    Avrupa Ligi 2012-2013 Beşiktaş-Fenerbahçe 80-73
    EuroChallenge 2012-2013 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka 63-64
    EuroChallenge 2012-2013 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ 78-56
    Avrupa Ligi 2013-2014 Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker 63-71
    Avrupa Ligi 2013-2014 Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes 84-65
    Avrupa Kupası 2014-2015 Beşiktaş-Pınar Karşıyaka 77-105
    Avrupa Kupası 2014-2015 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş 73-64
    Avrupa Ligi 2014-2015 Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker 71-77
    Avrupa Ligi 2014-2015 Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes 83-72
    Avrupa Ligi 2015-2016 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe 100-106
    Avrupa Ligi 2015-2016 Anadolu Efes-Fenerbahçe 73-77
    Avrupa Ligi 2015-2016 Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş 77-69
    Avrupa Ligi 2015-2016 Fenerbahçe-Anadolu Efes 90-86
    Avrupa Ligi 2015-2016 Anadolu Efes-Darüşaffaka Doğuş 84-71
    Avrupa Ligi 2015-2106 Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes 68-72
    Avrupa Kupası 2015-2016 Trabzonspor Medical Park-Banvit 96-88
    Avrupa Kupası 2015-2016 Banvit-Trabzonspor Medical Park 71-67
    Avrupa Kupası 2015-2016 Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Medical Park 81-68
    Avrupa Kupası 2015-2016 Trabzonspor Medical Park-Pınar Karşıyaka 43-76
    Avrupa Kupası 2015-2016 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank 67-64
    Avrupa Kupası 2015-2016 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka 93-65
    Avrupa Ligi 2016-2017 Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe 87-103
    Avrupa Ligi 2016-2017 Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes 79-84
    Avrupa Ligi 2016-2017 Fenerbahçe-Anadolu Efes 88-80
    Avrupa Ligi 2016-2017 Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş 85-81
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:03
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