 THY Euroleagu’de 13. hafta heyecanı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    THY Euroleagu’de 13. hafta heyecanı

    THY Euroleagu’de 13. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Galatasaray Odeabank karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Geçtiğimiz hafta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda EA7 Olimpia Milano'yu 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank deplasmanda Unics Kazan ile karşılaşacak. Brose Basket Bamberg'e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, evinde Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacakken, Fenerbahçe'nin rakibi ise Darüşşafaka Doğuş olacak.
    THY Euroleague'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    18.00 Unics Kazan - Galatasaray Odeabank
    20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
    21.00 Olympiakos - Kızılyıldız
    21.45 Real Madrid - Brose Basket Bamberg

    21 Aralık Çarşamba
    20.45 Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş
    21.00 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos Superfoods
    21.05 Maccabi FOX - CSKA Moskova
    21.30 Baskonia - Barcelona Lassa
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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