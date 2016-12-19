THY Euroleagu’de 13. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 13. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Galatasaray Odeabank karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
18.00 Unics Kazan - Galatasaray Odeabank
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
21.00 Olympiakos - Kızılyıldız
21.45 Real Madrid - Brose Basket Bamberg
21 Aralık Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş
21.00 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos Superfoods
21.05 Maccabi FOX - CSKA Moskova
21.30 Baskonia - Barcelona Lassa
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:22
- Medipol Başakşehir'de hedef 3'te 3
Toplam 1
Yorum
Aslan FUTBOLUN TAKIM OYUNU OLDUGUNU GÖSTEREN TAKIM VE ELINDEKI FUTBOLCULARI EN IYI KULLANAN A.AVCIYI TEBRIK ETMELIYIZ
- Onyekuru: Sezon sonunda olabilir
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Yukarıdaki resme bakılırsa cevabı vücut diliyle vermiş.
- Erdoğan'ın şaheseri
Toplam 25
Yorum
Hak ederek maç aldınız mı ki siz hiç. 3. Lig takımından bile hakemle puan almanızdan belli. 2011 de kimin kimin elini öptüğünü tüm ülke öğrendi.
THY Euroleagu’de 13. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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