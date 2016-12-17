 CSKA 12'de 11 yaptı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    CSKA 12'de 11 yaptı

    CSKA 12'de 11 yaptı

    THY EuroLeague'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı, 12'de 11 yaparak liderliğini sürdürd.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

    Evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-76 mağlup eden CSKA Moskova, 12. maçında 11. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.

    Deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 81-70 yenilen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 4 maçın ardından ilk yenilgisini alarak, 4 mağlubiyetle 5. sıraya geriledi.

    Arka arkaya kazandığı 3 maç sonrasında konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, 6 mağlubiyetle 8. sıraya düştü.

    Üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Doğuş, evinde ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 81-68 yenerek 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank, 4. galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu, haftayı 15. tamamladı.

    Sonuçlar

    THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

    Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-92

    Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid (İspanya): 81-68

    Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-88

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-58

    Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes: 91-83

    Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 83-80

    CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-76

    Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe: 81-70

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 CSKA Moskova 11 1 1104 982 122
    2 Real Madrid 8 4 1059 972 87
    3 Olympiakos 8 4 967 904 63
    4 Baskonia 8 4 970 938 32
    5 Fenerbahçe 8 4 929 927 2
    6 Panathinaikos Superfoods 7 5 922 882 40
    7 Darüşşafaka Doğuş 6 6 937 944 -7
    8 Anadolu Efes 6 6 1008 1024 -16
    9 Kızılyıldız MTS 5 7 890 970 -17
    10 Maccabi FOX 5 7 946 977 -31
    11 Barcelona Lassa 5 7 850 901 -51
    12 Brose Bamberg 4 8 961 967 -6
    13 Zalgiris 4 8 975 1006 -31
    14 EA7 Emporio Armani Milan 4 8 998 1052 -54
    15 Galatasaray Odeabank 4 8 957 1038 -81
    16 Unics Kazan 3 9 959 1011 -52

    THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak.

    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:46
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