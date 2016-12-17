CSKA 12'de 11 yaptı
THY EuroLeague'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı, 12'de 11 yaparak liderliğini sürdürd.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 12. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.
Evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-76 mağlup eden CSKA Moskova, 12. maçında 11. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi.
Deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 81-70 yenilen Fenerbahçe, üst üste kazandığı 4 maçın ardından ilk yenilgisini alarak, 4 mağlubiyetle 5. sıraya geriledi.
Arka arkaya kazandığı 3 maç sonrasında konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 91-83 mağlup olan Anadolu Efes, 6 mağlubiyetle 8. sıraya düştü.
Üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Darüşşafaka Doğuş, evinde ağırladığı İspanya'nın Real Madrid takımını 81-68 yenerek 6. galibiyetine ulaştı ve 7. sıraya yükseldi.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 83-80 mağlup eden Galatasaray Odeabank, 4. galibiyetini alarak son sıradan kurtuldu, haftayı 15. tamamladı.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-92
Darüşşafaka Doğuş - Real Madrid (İspanya): 81-68
Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-88
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-58
Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes: 91-83
Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 83-80
CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya): 92-76
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe: 81-70
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|11
|1
|1104
|982
|122
|2
|Real Madrid
|8
|4
|1059
|972
|87
|3
|Olympiakos
|8
|4
|967
|904
|63
|4
|Baskonia
|8
|4
|970
|938
|32
|5
|Fenerbahçe
|8
|4
|929
|927
|2
|6
|Panathinaikos Superfoods
|7
|5
|922
|882
|40
|7
|Darüşşafaka Doğuş
|6
|6
|937
|944
|-7
|8
|Anadolu Efes
|6
|6
|1008
|1024
|-16
|9
|Kızılyıldız MTS
|5
|7
|890
|970
|-17
|10
|Maccabi FOX
|5
|7
|946
|977
|-31
|11
|Barcelona Lassa
|5
|7
|850
|901
|-51
|12
|Brose Bamberg
|4
|8
|961
|967
|-6
|13
|Zalgiris
|4
|8
|975
|1006
|-31
|14
|EA7 Emporio Armani Milan
|4
|8
|998
|1052
|-54
|15
|Galatasaray Odeabank
|4
|8
|957
|1038
|-81
|16
|Unics Kazan
|3
|9
|959
|1011
|-52
THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:46
- Kerim Antalya’ya
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI kerim böyle bi karar verdiyse artık alt liglere doğru yol alır.
- Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Toplam 4
Yorum
bjk dünya üçüncüsü yapan adam şenol güneş. trabzona yıllarını veren adam şenol güneş. sahip çıkmadığınız Beşiktaşımızın sahip çıktığı adam ODA ŞENOL GÜNEŞ
- F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!
Toplam 1
Yorum
Fernan Fernandao hazır olana kadar sezon biter.Emenike zaten sadece kontra atak futbolcusu.Doğru demiş Advocat.
CSKA 12'de 11 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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