Efes yine kayıp
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'e 91-83 yenildi.
İki takımında dengeli başladığı ilk çeyreği Anadolu Efes, 23-22 geride kapattı. Rakip ikinci periyodun son üç dakikasında hücumda etkili olunca, İstanbul ekibi soyunma odasına 48-41 geride girdi.
İlk yarıda üç sayılık isabeti bulan Brose Bamberg'den Fabien Causeur, Avrupa Ligi'nde 100. üç sayılık basketine ulaştı.
Üçüncü çeyrekte farkı eritmeyi başaramayan Anadolu Efes, 71-64 geride girdiği son periyotta da savunmada etkili olamayınca müsabakadan 91-83 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Brose Bamberg'den Fabien Causeur olurken, Anadolu Efes adına Jayson Granger 23 sayı üretti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, altıncı mağlubiyetini yaşarken, Brose Bamberg ise dördüncü galibiyetini aldı.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:25
Efes yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.