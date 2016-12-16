Daçka'nın son kurbanı Real Madrid

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımını 81-68 yendi.

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Real Madrid 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya Semih Erden ve Wanamaker'ın basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, Clyburn'ün 2. dakikadaki isabetiyle 7-2 üstünlük sağladı. Maciulis ve Reyes'in sayılarıyla toparlanan Real Madrid, 6. dakikada Ayon'un boyalı alanda ürettiği basketle öne geçti: 10-11. Reyes'in skorer oyunuyla 8. dakikada farkı 6 sayıya (16-10) kadar çıkaran konuk ekip, ilk periyodu 20-17 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine etkili başlayan Real Madrid, pota altında Ayon-Hunter ikilisiyle skor üretti ve 14. dakikada Maciulis'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Savunma sertliğini arttıran Darüşşafaka Doğuş, farklı oyuncularının bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 28-31. Rakibinin top kaybını hızlı hücumda Clyburn'ün 3 sayısıyla cezalandırarak beraberliği yakalayan (31-31) yeşil-siyahlılar, Clyburn'ün 19. dakikada attığı isabetle öne geçtiği (33-31) çeyrekte soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Moerman ve Clyburn'ün isabetleriyle 5-0'lık seri yakalayarak giren Darüşşafaka Doğuş, 23. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Doncic'in üç sayılık atışıyla toparlanmaya çalışan Real Madrid'e, Wanamaker'in basketleriyle cevap veren Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 44-34. Wilbekin ve Clyburn'ün dış atışlarıyla farkı koruyan yeşil-siyahlılar, son periyoda 52-44 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğinde Darüşşafaka Doğuş, taraftarının da desteğini aldığı bölümde Wanamaker'ın üç sayılık basketleriyle 34. dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 63-48. Periyodun kalan bölümünde Wanamaker'ın skorer oyunuyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş, sahadan 81-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Darüşşafaka Doğuş formasıyla 27 sayı kaydeden Wanamaker olurken, Clyburn 14, Moerman 12 sayıyla oynadı. Real Madrid'de ise Reyes 16, Hunter 10 sayı kaydetti.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, P&G Türkiye, Migros ve Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin birlikte hayata geçirdiği "Minik Sporcular" projesine destek için özel sporcularla bir araya geldi. Basketbolcular sahaya özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için "Minik Özel Sporcularımıza Sen de Destek Ol! Şimdi #topsende" yazılı pankartla çıktı.

Bu arada karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı oyuncularından Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup da tribünden takip etti.

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Fernando Rocha xx, Elias Koromilas xx, Tomislav Hordov xxDarüşşafaka Doğuş: Anderson xx 3, Wanamaker xxxx 27, Clyburn xxx 14, Moerman xx 12, Semih Erden xx 7, Furkan Aldemir xx 2, Harangody xx 4, Birkan Batuk xx 2, Wilbekin xx 5, Bertans xx 5, Mehmet Yağmur xxBaşantrenör: David BlattReal Madrid: Fernandez xx 9, Maciulis xx 8, Doncic xx 8, Reyes xxx 16, Ayon xx 8, Draper x 7, Hunter xx 10, Carroll x, Taylor x, Nocioni x 2Başantrenör: Pablo Laso1. Periyot: 17-20 (Real Madrid lehine)Devre: 35-31 (Darüşşafaka Doğuş lehine)3. Periyot: 52-44 (Darüşşafaka Doğuş lehine)