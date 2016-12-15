Ve devler parkede

THY Euroleague'de bugün iki temsilcimiz sahne alıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i konuk edecek. 22.45'te ise Anadolu Efes, Alman Brose Bamberg ile karşı karşıya gelecek. İki maç da Lig TV3'te