 Ve devler parkede – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ve devler parkede

    Ve devler parkede
    THY Euroleague'de bugün iki temsilcimiz sahne alıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i konuk edecek. 22.45'te ise Anadolu Efes, Alman Brose Bamberg ile karşı karşıya gelecek. İki maç da Lig TV3'te
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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