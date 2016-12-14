THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Baskonia karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleagu'de 12. hafta heyecanı yarın ve 16 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Unics Kazan - Baskonia ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Baskonia deplasmanından 73-52'lik skorla mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Barcelona'yı 72-68 mağlup eden Anadolu Efes, Alman deplasmanında Brose Bamberg ile karşılaşırken Galatasaray Odeabank ise evinde EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. THY Euroleaue'in 11. haftasında Kızılyıldız'ı 87-72'lik skorla deviren Fenerbahçe de, Yunan deplasmanında Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. Euroleague'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın

19.00 Unics Kazan - Baskonia

20.00 Darüşşafaka - Real Madrid

21.00 Zalgiris - Olympiakos

22.00 Kızılyıldız MTS - Maccabi FOX

22.45 Brose Bamberg - Anadolu Efes



16 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan

20.30 CSKA Moskova - Barcelona Lassa

22.45 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe