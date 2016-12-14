THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Baskonia karşılaşmasıyla başlayacak.
Yarın
19.00 Unics Kazan - Baskonia
20.00 Darüşşafaka - Real Madrid
21.00 Zalgiris - Olympiakos
22.00 Kızılyıldız MTS - Maccabi FOX
22.45 Brose Bamberg - Anadolu Efes
16 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan
20.30 CSKA Moskova - Barcelona Lassa
22.45 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:13
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 27
Yorum
Harun Bu penaltı diye ağlayan renkliler geçen sene de böyle yapmıştı sonra başladılar pasta kesmeye taktik yine aynı beleş pasta istiyorlar
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 27
Yorum
Semih Ne zaman stad yıkıldı ne zaman hakemler sağ çıkamadı sadece laf olsun diye konuşuyorsun kazandığınız da ses yok yenildi mi başlayın ağlamaya
- ‘Gum Trabzon ile el sıkıştı’
Toplam 2
Yorum
ERDO61 YUMLU VE AKBAŞ İLE BÜYÜK HEDEFLERE KOŞAMAZSIN.İYİ BİR LİBERO VE SAĞ BEK LAZIM LAZIM.RAKİBİ OYNATMAMAK ÖNEMLİ.GOL SORUNU BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLÜR
THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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