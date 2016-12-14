 THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 12. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan - Baskonia karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleagu'de 12. hafta heyecanı yarın ve 16 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Unics Kazan - Baskonia ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Baskonia deplasmanından 73-52'lik skorla mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, evinde İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Barcelona'yı 72-68 mağlup eden Anadolu Efes, Alman deplasmanında Brose Bamberg ile karşılaşırken Galatasaray Odeabank ise evinde EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak. THY Euroleaue'in 11. haftasında Kızılyıldız'ı 87-72'lik skorla deviren Fenerbahçe de, Yunan deplasmanında Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. Euroleague'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    19.00 Unics Kazan - Baskonia
    20.00 Darüşşafaka - Real Madrid
    21.00 Zalgiris - Olympiakos
    22.00 Kızılyıldız MTS - Maccabi FOX
    22.45 Brose Bamberg - Anadolu Efes

    16 Aralık Cuma
    20.00 Galatasaray Odeabank - EA7 Emporio Armani Milan
    20.30 CSKA Moskova - Barcelona Lassa
    22.45 Panathinaikos Superfoods - Fenerbahçe
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:13
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