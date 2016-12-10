 Haftanın MVP'si Nicolo Melli – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Haftanın MVP'si Nicolo Melli

    Haftanın MVP'si Nicolo Melli

    THY Euroleague’de 11. Haftanın MVP’si Brose Bamberg’in İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli Seçildi. Melli, Bamberg’in deplasmanda Maccabi Fox Tel Aviv’i 85-70 yendiği karşılaşmayı 27 sayı, 14 ribaund ile tamamlamıştı.

    THY Euroleague'de 11. hafta geride kalırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Brose Bamberg'in deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'i 85-70 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarı olan İtalyan oyuncu Nicolo Melli, 40 reyting puanı ile haftanın MVP'si seçildi. Melli, 35 dakika süre aldığı karşılaşmada 27 sayı, 14 ribaund, 1 asist, 1 top çalma, 1 top kaybı ve 1 blok mücadele etti.

    Türk takımlarından 4'te 2
    Euroleague'de Türk takımları haftayı 4'te 2 ile kapadı. Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kızılyıldız'ı 87-72, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de mücadele ettiği Barcelona Lassa'yı 72-68 mağlup etti. Deplasmanda oynayan Galatasaray Odeabank, Panathinaikos Superfoods'a 85-58, Darüşşafaka Doğuş da Baskonia'ya 73-52 yenildi.

    CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor
    THY Euroleague'de 11 hafta geride kalırken tek mağlubiyeti olan CSKA Moskova liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ve Real Madrid de Moskova'yı takip ediyor. Anadolu Efes 6 galibiyetle 7. sıraya yükselirken, Darüşşafaka Doğuş 9., Galatasaray Odeabank ise 16. sıraya geriledi.

    THY Euroleague'in 11. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    Maccabi FOX Tel Aviv: 70 - Brose Bamberg: 85
    Fenerbahçe: 87 - Kızılyıldız MTS: 72
    EA7 Emporio Armani Milan: 64 - CSKA Moskova: 79
    Real Madrid: 96- Zalgiris: 91
    Anadolu Efes: 72 - Barcelona Lassa: 68
    Panathinaikos Superfoods: 85 - Galatasaray Odeabank :58
    Olympiakos : 88 - Unics Kazan: 59
    Baskonia: 73 - Darüşşafaka Doğuş: 52

    Kaynak: IHA
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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