 Efes tam gaz – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Efes tam gaz

    Efes tam gaz

    Lacivert-beyazlılar, güçlü İspanyol temsilcisini yenerek, üst üste üçüncü 72 68 galibiyetini elde etti. Granger attığı 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Anadolu Efes, 'nin 11. haftasında sahasında ağırladığı İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 72-68 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Barcelona Lassa 6. yenilgisini aldı. Maçın en skorer oyuncusu Barcelona Lassa formasıyla 22 sayı kaydeden Rice olurken, temsilcimiz 'te Granger'ın 16, Heurtel'in 14 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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