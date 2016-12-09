Daçka direnemedi

Rakibin etkili savunması karşısında sayı bulmakta zorlanan Darüşşafaka Doğuş, birinci periyodu 18-9 geride tamamladı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında 18 sayı geriye düşen (31-13) yeşil-siyahlı ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle umutlansa da soyunma odasına 37-19 geride gitti.

Kötü oyununu mücadelenin ikinci yarısında da sürdüren Darüşşafaka Doğuş, 3. çeyreğini 53-33 geride bitirdiği karşılaşmadan 73-52 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi Baskonia adına 14 sayı atan Shane Larkin oldu. Darüşşafaka Doğuş'ta ise 11 sayı kaydeden James Anderson, çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu.

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise 7. galibiyetini elde etti.

Baskonia: 73 - Darüşşafaka Doğuş: 52

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)

Baskonia: Larkin 14, Beaubois 12, Diop, Tillie 5, Budinger 4, Voigtmann 10, Hanga 9, Shengelia 11, Luz 3, Blazic 5

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 8, Semih Erden 5, Clyburn 4, Moerman 7, Bertans 3, Wanamaker 3, Furkan Aldemir, Harangody 5, Anderson 11, Ender Arslan 4, Oğuz Savaş 2, Mehmet Yağmur

1. Periyot: 18-9

Devre: 37-19

3. Periyot: 53-33