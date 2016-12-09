Daçka direnemedi
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu maçta İspanya'nın Baskonia takımına 73-52 yenildi.
Rakibin etkili savunması karşısında sayı bulmakta zorlanan Darüşşafaka Doğuş, birinci periyodu 18-9 geride tamamladı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında 18 sayı geriye düşen (31-13) yeşil-siyahlı ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle umutlansa da soyunma odasına 37-19 geride gitti.
Kötü oyununu mücadelenin ikinci yarısında da sürdüren Darüşşafaka Doğuş, 3. çeyreğini 53-33 geride bitirdiği karşılaşmadan 73-52 mağlup ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi Baskonia adına 14 sayı atan Shane Larkin oldu. Darüşşafaka Doğuş'ta ise 11 sayı kaydeden James Anderson, çift hanelere ulaşan tek oyuncu oldu.
Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde 4'ü üst üste olmak üzere 6. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise 7. galibiyetini elde etti.Baskonia: 73 - Darüşşafaka Doğuş: 52
Salon: Fernando Buesa Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Petri Mantyla (Finlandiya)
Baskonia: Larkin 14, Beaubois 12, Diop, Tillie 5, Budinger 4, Voigtmann 10, Hanga 9, Shengelia 11, Luz 3, Blazic 5
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 8, Semih Erden 5, Clyburn 4, Moerman 7, Bertans 3, Wanamaker 3, Furkan Aldemir, Harangody 5, Anderson 11, Ender Arslan 4, Oğuz Savaş 2, Mehmet Yağmur
1. Periyot: 18-9
Devre: 37-19
3. Periyot: 53-33
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:03
- Lionel Carole'den Fenerbahçe maçı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
- En iyi gol ödülü Moussa Sow'un!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
- Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni saati...
Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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