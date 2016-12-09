A.Efes - Barcelona maçında sürpriz final
Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı 72-68 mağlup etti.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'deki 6. galibiyetini Barcelona Lassa karşısında aldı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son saniyelerde şans temsilcimizin yanındaydı. Son 14 saniyeye 68-68 beraberlikle girilirken Efes, Bryant Dunston ile serbest atış çizgisine geldi. İlk atışı kaçıran Dunston'ın ikinci atışında potadan seken topu Barcelona Lassa'dan Tyrese Rice kendi potasına tipleyince temsilcimiz 70-68 öne geçti. 14 saniyelik hücum süresini kullanamayan Barcelona Lassa bitime 1.4 saniye kala bir faul daha yaptı. Temsilcimiz bu iki atışı da sayıya çevirerek parkeden 4 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
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ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
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