 A.Efes - Barcelona maçında sürpriz final – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    A.Efes - Barcelona maçında sürpriz final

    A.Efes - Barcelona maçında sürpriz final

    Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı 72-68 mağlup etti.

    Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'deki 6. galibiyetini Barcelona Lassa karşısında aldı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son saniyelerde şans temsilcimizin yanındaydı. Son 14 saniyeye 68-68 beraberlikle girilirken Efes, Bryant Dunston ile serbest atış çizgisine geldi. İlk atışı kaçıran Dunston'ın ikinci atışında potadan seken topu Barcelona Lassa'dan Tyrese Rice kendi potasına tipleyince temsilcimiz 70-68 öne geçti. 14 saniyelik hücum süresini kullanamayan Barcelona Lassa bitime 1.4 saniye kala bir faul daha yaptı. Temsilcimiz bu iki atışı da sayıya çevirerek parkeden 4 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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