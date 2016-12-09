A.Efes - Barcelona maçında sürpriz final

Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı 72-68 mağlup etti.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'deki 6. galibiyetini Barcelona Lassa karşısında aldı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son saniyelerde şans temsilcimizin yanındaydı. Son 14 saniyeye 68-68 beraberlikle girilirken Efes, Bryant Dunston ile serbest atış çizgisine geldi. İlk atışı kaçıran Dunston'ın ikinci atışında potadan seken topu Barcelona Lassa'dan Tyrese Rice kendi potasına tipleyince temsilcimiz 70-68 öne geçti. 14 saniyelik hücum süresini kullanamayan Barcelona Lassa bitime 1.4 saniye kala bir faul daha yaptı. Temsilcimiz bu iki atışı da sayıya çevirerek parkeden 4 sayı farkla galip ayrılmayı başardı.

