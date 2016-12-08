Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde son iki maçını galibiyetle tamamlayan Anadolu Efes, saha avantajını da kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Bu arada Anadolu Efes Kulübünün başlattığı forma emekliliği uygulaması kapsamında lacivert-beyazlı ekibin eski başantrenörü Aydın Örs de maça konuk edilecek. Deneyimli çalıştırıcının isminin yazılı olduğu forma, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun tavanına asılacak.
- Avrupa'da 567. maç
Anadolu Efes, Barcelona Lassa karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 567. maçına çıkacak.
Avrupa kupalarında daha önce 566 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, 319 galibiyet alırken, 247 mücadeleyi kaybetti.
İstanbul temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 319. maçını yapacak. Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 318 karşılaşmada 162 galibiyet alırken, 156 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.
- Barcelona ile 21. randevu
Anadolu Efes, İspanyol ekibiyle 21. kez karşı karşıya gelecek.
Barcelona Lassa ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşan Anadolu Efes, 6 maçı galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlılar, 14 müsabakada ise rakibine üstünlük kuramadı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:29
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 6
Yorum
ufuk yildirim Soylenecek cok sizletden bir tanesini fabri soylemiz. penalti pozisyonindaki hirsiz futbolcu oguzhanin sari kart almasina neden olan kisidir ve kesinlikle emek hirsozidir. Shakdet doneks gerekeni bu hafta yapacak.
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 2
Yorum
Erbaa İyi abi bizmi dedik barca ya gs diye gs dan başka kimseyi tanimiyorlar
- Hakemle oynamayın
Toplam 8
Yorum
KEMAL bugünkü maçta volkan oynarsa hakem faciası için zemin çok kolay hazırlanmış olur. volkan aleyhine bir faul vermese, bir hata yapsa volkan rayından çıkar kendini kırmızı alana kadar uğraşır. maalesef bu konuda çok zayıf türk futbolcularının çoğunda bu problem zaten hakemin kararını değiştireceğini veya taraftarın gözünde yükseleceğini zannediyorlar. braga maçı gibi önemli bir maçta sinirlerine hakim olamayarak kaç ay ceza aldı uefada zaten bize cezaları verirken kepçeyle avrupa takımlarına verirken çay kaşığı oranında ceza veriyor.
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