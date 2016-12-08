Anadolu Efes, Barcelona'yı konuk edecek

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona ilk 3 maçını kaybederek başlayan lacivert-beyazlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçın 5'ini kazandı ve 8. sırada yer aldı. Lacivert-beyazlı takımla aynı sayıda galibiyet elde eden Barcelona Lassa ise averajla 9. sırada kaldı.

THY Avrupa Ligi'nde son iki maçını galibiyetle tamamlayan Anadolu Efes, saha avantajını da kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Bu arada Anadolu Efes Kulübünün başlattığı forma emekliliği uygulaması kapsamında lacivert-beyazlı ekibin eski başantrenörü Aydın Örs de maça konuk edilecek. Deneyimli çalıştırıcının isminin yazılı olduğu forma, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun tavanına asılacak.

- Avrupa'da 567. maç

Anadolu Efes, Barcelona Lassa karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 567. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında daha önce 566 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, 319 galibiyet alırken, 247 mücadeleyi kaybetti.

İstanbul temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 319. maçını yapacak. Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 318 karşılaşmada 162 galibiyet alırken, 156 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.

- Barcelona ile 21. randevu

Anadolu Efes, İspanyol ekibiyle 21. kez karşı karşıya gelecek.

Barcelona Lassa ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez karşılaşan Anadolu Efes, 6 maçı galibiyetle tamamladı. Lacivert-beyazlılar, 14 müsabakada ise rakibine üstünlük kuramadı.