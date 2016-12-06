 iletler satışa çıkıyor – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    iletler satışa çıkıyor

    iletler satışa çıkıyor
    'de Final-Four'a bu sezon İstanbul ev sahipliği yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dörtlü finallerin biletleri 12 Aralık 2016'da satışa çıkıyor. 10 farklı kategorideki biletlerden en ucuzu 195 euro'dan satılacak. Salonun en pahalı koltukları ise 545 euro olacak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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