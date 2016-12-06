iletler satışa çıkıyor
THY Euroleague'de Final-Four'a bu sezon İstanbul ev sahipliği yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dörtlü finallerin biletleri 12 Aralık 2016'da satışa çıkıyor. 10 farklı kategorideki biletlerden en ucuzu 195 euro'dan satılacak. Salonun en pahalı koltukları ise 545 euro olacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
iletler satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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