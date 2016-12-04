Haftanın adamı Brown
THY Avrupa Ligi'nde 10. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'ten çıktı. Temsilcimizin deplasmanda Maccabi'yi 86-77 yendiği maçta 22 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynayan ABD'li Derrick Brown, haftanın en iyisi seçildi.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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