 Haftanın adamı Brown – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Haftanın adamı Brown

    Haftanın adamı Brown
    'nde 10. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'ten çıktı. Temsilcimizin deplasmanda Maccabi'yi 86-77 yendiği maçta 22 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynayan ABD'li Derrick Brown, haftanın en iyisi seçildi.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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