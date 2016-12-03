THY Avrupa Ligi'nde Derrick Brown MVP seçildi
Anadolu Efes'in basketbolcusu Derrick Brown THY Avrupa Ligi'nde 10. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Derrick Brown, 10. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'u 86-77 mağlup ettiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayan Brown, sezonun 10. haftasında MVP ödülüne layık görüldü. ABD'li forvet, geçen haftada en iyi ikinci oyuncu seçilmişti.
Karşılaşmayı 22 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamlayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, iki sayılık atışlarda 10'da 5, üç sayı çizgisinin gerisinden 2'de 2, serbest atışlarda ise 8'de 6 isabetle oynadı.
Alman ekibi Brose Bamberg'den Nicolo Melli ise 37 verimlilik puanıyla ikinci sırada kaldı. İtalyan basketbolcu, Brose Bamberg'in Rus ekibi CSKA Moskova'ya 90-88 yenildiği maçta 26 sayı, 5 ribaunt ve 3 blokluk bir performans sergiledi.
Yine Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Tyler Honeycutt, 31 verimlilik puanıyla MVP değerlendirmesinde üçüncü sırayı aldı. Honeycutt, İsrail ekibine karşı 21 sayı, 5 asist, 8 ribaunt, 3 top çalma ve 1 blokluk performans ortaya koydu.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:38
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Besiktasin Asirda bir sampiyon oldugunu soyleyen arkadas fenerbahcenin son 35 senede 7 sampiyonlugu var bunu biliyormu
- Nevzat Aydın futbolu bıraktı
Toplam 9
Yorum
hüseyin oynatılmaz bu taraftar kufur eder söver futbol hayatı biter.
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Fenerbahce yenilirse psikolojik kume dusme adayi olur..bunu atlamayalim..gelelim kafasi iyi olan fenerbahceli yorumcuya ya sayi saymasini bilmiyo yada matematigi sifir..fbahcenin son 35 senede kac sampiyonlugu var besiktasin sampiyonluk sayisi ile karsilastirsin eminim sok gecireceksiniz daha tuttugunuz takim kac kere sampiyon oldugunu bilmiyosunuz buraya cikip yorum yapiosunuz aslinda cahilliginizle rezil oluyosunuz iyiki fenerbahcelisiniz iyiki besiktasli degilsiniz ..son 35 senede 7 kere sampiyon olabilmis fenerbahceliler farkinda degil ama besiktasta 7 kere sampiyon oldu
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