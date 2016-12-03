G.Saray İspanya'da kayıp

İki takımın da sert savunmayla başladığı ilk çeyrekte pota altında etkili olan Baskonia, Voigtmann'ın basketleriyle karşılaşmanın ilk periyodunu 22-9 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 13. dakikasında 15 sayı farkla (26-11) öne geçse de Galatasaray Odeabank, kalan bölümde savunma ve hücumda iyi bir performans ortaya koyarak farkı azalttı ve soyunma odasına 36-32 geride gitti.

Galatasaray Odeabank'ın maçın 23. dakikasında 2 sayı farkla (40-38) öne geçmesine karşın rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Baskonia, Andrea Bargnani'nin etkili oyunuyla final periyoduna 54-48 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda Galatasaray Odeabank, eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Baskonia ise Rodrigue Beaubois ile son 2 hücumdan sayı bulmayı başardı ve müsabakadan 69-62 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta Blake Schilb ve Tibor Pleiss'in 16'şar sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Baskonia'da ise 13'er sayı kaydeden Rodrigue Beaubois ve Johannes Voigtmann galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'ndeki 7. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti.

Baskonia: 69 - Galatasaray Odeabank: 62

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Spiros Gkontas (Yunanistan)

Baskonia: Larkin 7, Shengelia 1, Voigtmann 13, Hanga 5, Blazic 8, Tillie 6, Diop 7, Luz, Beaubois 13, Budinger, Sedekerskis, Bargnani 9

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 8, Schilb 16, Göksenin Köksal, Micov 6, Pleiss 16, Diebler 3, Daye 2, Preldzic 3, Dentmon 4, Thompson 4, Tyus