Darüşşafaka direnemedi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Spanoulis'in sayılarıyla üstünlük kurmaya çalışan Olympiakos, pota altında kolay sayılar bularak 6. dakikayı 14-11 önde geçti. Clyburn'le yakaladığı fırsatları sayıya çeviremeyerek öne geçme şansını kullanamayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker'ın üç sayılık basketleriyle Yunan ekibinin farkı açma çabasını engelledi. Çekişmeli geçen ilk çeyreği Olympiakos 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üst üste bulduğu iki basketle 11. dakikada 25-24 öne geçen Darüşşafaka Doğuş, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü koruyamadı. Matt'in etkili olduğu çeyrekte 11-0'lık seri yakalayarak arayı açan Olympiakos, 15. dakikaya 37-28 önde girdi. Clyburn'ün basketleriyle oyunun kopmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, hücumda yaptığı hataları telafi edemeyince Olympiakos, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Mantzaris'in sayısıyla başlayan Olympiakos, Darüşşafaka Doğuş'un bulduğu sayılara karşılık vermekte zorlanmadı. Üstünlüğünü koruyan Yunan temsilcisi, Mantzaris üçlüğüyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-40. Clyburn'ü üç sayılık basketleriyle arayı kapatmaya çalışan Darüşşafaka Doğuş, çeyreğin bitimine 2 dakika kala 8-0'lık bir seriyle farkı azalttı: 55-51. Mücadelenin üçüncü periyotu Yunan temsilcisinin 57-51'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte yaptığı etkili savunmanın yanı sıra Furkan Aldemir'in basketleriyle etkili olan Darüşşafaka Doğuş, farkı 34. dakikada 2 sayıya kadar indirdi (63-61). Darüşşafaka Doğuş son bölümde yaptığı top kayıplarının ardından öne geçecek fırsatları bulamadı ve mücadeleyi Olympiakos 77-71 kazandı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milija Vojinovic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 11, Clyburn 21, Anderson 7, Moerman 2, Semih Erden 4, Scottie 8, Furkan Aldemir 10, Bertans 8

Olympiakos: Mantzaris 5, Spanoulis 13, Papanikolau 3, Milutinov 4, Printezis 15, Green 10, Birch 5, Ioannis 4, Hackett 3, Matt 15, Patric

1. Periyot: 21-24

Devre: 34-43

3. Periyot: 51-57

5 faulle çıkan: 34.54 Birch (Olympiakos), 38.47 Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş)