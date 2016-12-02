 Anadolu Efes çok 'farklı' – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    çok 'farklı'

    Anadolu Efes çok 'farklı'

    , 10. hafta maçında konuk olduğu İsrail ekibi 'u 86-77 yendi.

    İki takımında dengeli başladığı ilk çeyreği 21-20 önde geçti. İkinci periyodun son üç dakikasında hücumda etkili olan İstanbul ekibi devreye 47-40 üstün girdi.

    İkinci yarıda daha iyi hücum yaptı ve üçüncü çeyrek 63-63 eşitlikle sona erdi.

    Anadolu Efes, maçın bitimine 4 dakika kala Honeycutt'un üst üste 3 sayılık basketleriyle ivme yakaladı ve müsabakadan 86-77 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Derrick Brown olurken, Maccabi FOX adına Devin Smith ve Maik Zirbes on üçer sayı üretti.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, beşinci galibiyetini aldı. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Maccabi FOX ise beşinci mağlubiyetini yaşadı.

    Salon: Menora Mivtachim Arena

    Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Petros Papapetrou (Yunanistan)

    Maccabi FOX: Goudelock 10,Seeley 12, Smith 13, Weems 6, Iverson 3, Rudd 11, Pnini 2, Ohayon 7, Zirbes 13, Alexander, Mekel

    Anadolu Efes: Brown 22, Cedi Osman 11, Cotton, Granger, Dunston 14, Thomas 4, Honeycutt 21, Omic 3, Heurtel 11

    1. Periyot: 20-21

    Devre: 40-47

    3. Periyot: 63-63

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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