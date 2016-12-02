Anadolu Efes çok 'farklı'
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi FOX'u 86-77 yendi.
İki takımında dengeli başladığı ilk çeyreği Anadolu Efes 21-20 önde geçti. İkinci periyodun son üç dakikasında hücumda etkili olan İstanbul ekibi devreye 47-40 üstün girdi.
İkinci yarıda Maccabi FOX daha iyi hücum yaptı ve üçüncü çeyrek 63-63 eşitlikle sona erdi.
Anadolu Efes, maçın bitimine 4 dakika kala Honeycutt'un üst üste 3 sayılık basketleriyle ivme yakaladı ve müsabakadan 86-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Derrick Brown olurken, Maccabi FOX adına Devin Smith ve Maik Zirbes on üçer sayı üretti.
Bu sonuçla Anadolu Efes, beşinci galibiyetini aldı. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Maccabi FOX ise beşinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Menora Mivtachim Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Petros Papapetrou (Yunanistan)
Maccabi FOX: Goudelock 10,Seeley 12, Smith 13, Weems 6, Iverson 3, Rudd 11, Pnini 2, Ohayon 7, Zirbes 13, Alexander, Mekel
Anadolu Efes: Brown 22, Cedi Osman 11, Cotton, Granger, Dunston 14, Thomas 4, Honeycutt 21, Omic 3, Heurtel 11
1. Periyot: 20-21
Devre: 40-47
3. Periyot: 63-63
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:32
- Scout sayısı 3’e indirildi
Toplam 8
Yorum
Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
- ‘Usta’nın yanındayız’
Toplam 11
Yorum
ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
- Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber
Toplam 13
Yorum
Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
Anadolu Efes çok 'farklı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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