 Haftanın en değerli oyuncusu Milos Teodosic – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Haftanın en değerli oyuncusu Milos Teodosic

    Haftanın en değerli oyuncusu Milos Teodosic

    CSKA Moskova'nın Sırp oyuncusu Milos Teodosic, THY Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.

    THY Euroleague'de 9. haftanın 'En değerli oyuncusu' CSKA Moskova'nın, Baskonia'yı 112-84 mağlup ettiği maçta 34 sayı atan Milos Teodosic seçildi.

    THY Euroleague'de 89 hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesinin ardından haftanın MVP'si de belli oldu. CSKA Moskova'nın evinde Baskonia'yı 112-84 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Sırp oyuncu Milos Teodosic, 43 verimlilik puanı ile 9. haftanın haftanın MVP'si seçildi. Teodosic, Baskonia karşısında mücadeleyi 34 sayı, 10 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.

    Türk takımları 4'te 3 yaptı
    Ligin 9. haftasında Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 100-79 mağlup ederken, Fenerbahçe, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'yu 79-70'lik skorla mağlup etti. Darüşşafaka Doğuş, Yunanistan'da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'a 86-80 yenilirken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi'de İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 78-64 gibi farklı bir skorla geçti.

    CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor
    Euroleague'de 9 hafta geride kalırken, CSKA Moskova tek mağlubiyetle liderliğini sürdürürken, onu Real Madrid ve Fenerbahçe takip etti. 5 galibiyet bulunan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada yer alırken, 4 galibiyeti olan Anadolu Efes, 12. sırada yer aldı. Üst üste aldığı 2 galibiyetle son sıradan kurtulan Galatasaray Odeabank ise 14. sıraya yükseldi.

    THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 79
    Olympiakos: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 80
    Zalgiris Kaunas: 86 - Brose Baskets Bamberg: 72
    EA7 Olimpia Milano: 70 - Fenerbahçe: 79
    Real Madrid: 89 - UNICS Kazan: 75
    CSKA Moskova: 112 - Baskonia: 84
    Galatasaray Odeabank: 78 - FC Barcelona: 64
    Panathinaikos Superfoods: 86 - Darüşşafaka Doğuş: 80
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:58
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