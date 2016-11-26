Haftanın en değerli oyuncusu Milos Teodosic
CSKA Moskova'nın Sırp oyuncusu Milos Teodosic, THY Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.
THY Euroleague'de 89 hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesinin ardından haftanın MVP'si de belli oldu. CSKA Moskova'nın evinde Baskonia'yı 112-84 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Sırp oyuncu Milos Teodosic, 43 verimlilik puanı ile 9. haftanın haftanın MVP'si seçildi. Teodosic, Baskonia karşısında mücadeleyi 34 sayı, 10 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı.
Türk takımları 4'te 3 yaptı
Ligin 9. haftasında Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 100-79 mağlup ederken, Fenerbahçe, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano'yu 79-70'lik skorla mağlup etti. Darüşşafaka Doğuş, Yunanistan'da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'a 86-80 yenilirken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi'de İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 78-64 gibi farklı bir skorla geçti.
CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor
Euroleague'de 9 hafta geride kalırken, CSKA Moskova tek mağlubiyetle liderliğini sürdürürken, onu Real Madrid ve Fenerbahçe takip etti. 5 galibiyet bulunan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada yer alırken, 4 galibiyeti olan Anadolu Efes, 12. sırada yer aldı. Üst üste aldığı 2 galibiyetle son sıradan kurtulan Galatasaray Odeabank ise 14. sıraya yükseldi.
THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 79
Olympiakos: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 80
Zalgiris Kaunas: 86 - Brose Baskets Bamberg: 72
EA7 Olimpia Milano: 70 - Fenerbahçe: 79
Real Madrid: 89 - UNICS Kazan: 75
CSKA Moskova: 112 - Baskonia: 84
Galatasaray Odeabank: 78 - FC Barcelona: 64
Panathinaikos Superfoods: 86 - Darüşşafaka Doğuş: 80
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:58
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
atreides Nazifoğlu çabuk havaya girmiş, bu takımı bu hale getiren sizlersiniz yönetimin yanlış transferleri hoca seçimindeki hata, taviz verilen futbolcular, ki eğer bu takımda gruplaşma varsa en büyük sorumlu teknik kadrodur, Cavanda, Carole, Linnes, DeJong, Semih, Sabri, Serdar Aziz Galatasaray gibi hedefleri olan bir takımın oyuncusu olamaz he Dursun Özbek ve ekibide bu kulübün yönetimi olamaz.
- Sosa harekatı
Toplam 23
Yorum
ercisli olum black and beyaz bi bak bakim son 5 sezonda fenerden beşiktaşa kaç kişi gitmiş. onu bırak hiç oynatmadığım sezer bile size geldi kim kimin aşığı oluyo biz bi tek ismaili aldık sizden sezer uğur boral nobre rüştü caner gökhan aurelio ali güneş mehmet yozgatlı benim bildiğim bunlar burdan bi ilk 11 çıkar ha :))
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU BEY BEY, SENİ KADI KÖYDE ÖTERKEN KİMSE GÖRMED O ZAMAN SEN NERELERDEYDİNİ. PERSİE YARDIMCI OLANLARI VE GS DA PERSİE VE ADVOCAAT I KAHRAMAN YAPANLARI SEN GÖRMEDİN Mİ. BU HAFTA BUNLAR BİRAZICIK OYNAR GİBİ YAPTILARDA FB DEN DAHA İYİ OYNAYAN BU BURSA SPORU YENDİLER.
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