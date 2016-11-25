G.Saray Barçaladı: 78-64
Galatasaray Odeabank, Euroleague'in 9. haftasında Barcelona'yı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 78-64 mağlup etti.
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- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Adaylar beklemede!
Toplam 20
Yorum
isminiz SCHAAF DAHA SAGLAM ALMAN EKOLÜ
- Son 8 maçata da bileği bükülmedi
Toplam 7
Yorum
isminiz BASAKSEHIR ALIRSA LIG BITER
- Advocaat bile dayanamadı
Toplam 17
Yorum
Socrat Dün akşam zorya maçında spiker zorya nin Nijeryali futbolcusu t. direktörüyle sorunlar yaşadı dedi..Galiba sorun yaşamak bütün Nijerya lilara has bir durum
G.Saray Barçaladı: 78-64 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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