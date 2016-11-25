 Daçka'nın zorlu sınavı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Daçka'nın zorlu sınavı

    Daçka'nın zorlu sınavı
    Bu sezon tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen , 'nde bugün ile karşılaşacak. Lig TV3'ten yayınlanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 deplasman maçının 3'ünü kazanmayı başardı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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