Daçka'nın zorlu sınavı
Bu sezon tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Darüşşafaka, THY Avrupa Ligi'nde bugün Panathinaikos ile karşılaşacak. Lig TV3'ten yayınlanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 deplasman maçının 3'ünü kazanmayı başardı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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