Anadolu Efes'in 100'ü güldü!

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız MTS ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Kızılyıldız MTS, pota altında bulduğu sayılarla 3. dakikada 10-4 öne geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 11-10. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam edilen maçın ilk periyodu 21-21 berabere tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir mücadele sergilerken, 15. dakikaya 31-31 berabere girildi. Honeycutt'ın üç sayılık basketiyle üstünlüğü eline geçiren Anadolu Efes, Heurtel, Brown ve Cedi Osman'ın verdiği katkıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 17. dakikada skoru 41-31 yaptı. Lacivert-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 47-40 üstün geçti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Brown, Cotton, Granger ve Honeycutt ile bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 13 sayıya (58-45) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım daha sonra Jenkins'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlere engel olamayınca 28. dakikanın başında fark 4 sayıya (64-60) indi. Cedi Osman ve Thomas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle yeniden toparlanan Anadolu Efes, son periyoda da 74-64 önde girdi.

Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Wolters ve Simonovic ile sayı bulan Kızılyıldız MTS, 34. dakika farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Ancak daha sonra hem hücum hem de savunmada sergilediği baskılı mücadeleyle rakibinin oyun disiplinini bozan Anadolu Efes, yakaladığı 14-0'lık seriyle 38. dakikada skoru 94-75 yaptı. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 100-79 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları yirmişer sayıyla Anadolu Efes'ten Brown ile Kızılyıldız MTS'den Jenkins oldu.

Anadolu Efes ribauntlarda rakibine 49-25 üstünlük sağladı.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Moritz Reiter (Almanya)

Anadolu Efes: Cotton 19, Granger 5, Cedi Osman 12, Brown 20, Dunston 7, Omic 2, Honeycutt 12, Heurtel 17, Thomas 6

Kızılyıldız MTS: Jovic 7, Jenkins 20, Dangubic 2, Simanic 2, Kuzmic 6, Bjelica 9, Lazic 2, Simonovic 9, Guduric 14, Wolters 8

1. Periyot: 21-21

Devre: 47-40

3. Periyot: 74-64

Beş faulle çıkan: 35.43 Lazic (Kızılyıldız MTS)