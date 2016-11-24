 Anadolu Efes'in 100'ü güldü! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    'in 100'ü güldü!

    Anadolu Efes'in 100'ü güldü!

    Basketbol Takımı, 'nin 9. hafta maçında Sırbistan'ın ekibini 100-79 yendi.

    bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, ise 5. kez mağlup oldu.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Kızılyıldız MTS, pota altında bulduğu sayılarla 3. dakikada 10-4 öne geçti. Rakibine 7-0'lık seriyle karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 11-10. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam edilen maçın ilk periyodu 21-21 berabere tamamlandı.

    İkinci periyodun ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir mücadele sergilerken, 15. dakikaya 31-31 berabere girildi. Honeycutt'ın üç sayılık basketiyle üstünlüğü eline geçiren Anadolu Efes, Heurtel, Brown ve Cedi Osman'ın verdiği katkıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 17. dakikada skoru 41-31 yaptı. Lacivert-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 47-40 üstün geçti.

    Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Brown, Cotton, Granger ve Honeycutt ile bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 13 sayıya (58-45) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım daha sonra Jenkins'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlere engel olamayınca 28. dakikanın başında fark 4 sayıya (64-60) indi. Cedi Osman ve Thomas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketlerle yeniden toparlanan Anadolu Efes, son periyoda da 74-64 önde girdi.

    Final periyodunun ilk bölümünde yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Anadolu Efes karşısında Wolters ve Simonovic ile sayı bulan Kızılyıldız MTS, 34. dakika farkı 5 sayıya (80-75) düşürdü. Ancak daha sonra hem hücum hem de savunmada sergilediği baskılı mücadeleyle rakibinin oyun disiplinini bozan Anadolu Efes, yakaladığı 14-0'lık seriyle 38. dakikada skoru 94-75 yaptı. Kalan sürede de etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 100-79 galip ayrıldı.

    Karşılaşmanın en skorer oyuncuları yirmişer sayıyla Anadolu Efes'ten Brown ile Kızılyıldız MTS'den Jenkins oldu.

    Anadolu Efes ribauntlarda rakibine 49-25 üstünlük sağladı.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan), Moritz Reiter (Almanya)

    Anadolu Efes: Cotton 19, Granger 5, Cedi Osman 12, Brown 20, Dunston 7, Omic 2, Honeycutt 12, Heurtel 17, Thomas 6

    Kızılyıldız MTS: Jovic 7, Jenkins 20, Dangubic 2, Simanic 2, Kuzmic 6, Bjelica 9, Lazic 2, Simonovic 9, Guduric 14, Wolters 8

    1. Periyot: 21-21

    Devre: 47-40

    3. Periyot: 74-64

    Beş faulle çıkan: 35.43 Lazic (Kızılyıldız MTS)

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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