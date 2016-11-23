 Maçlar hangi gün saat kaçta? – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    9. Euroleague
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Maçlar hangi gün saat kaçta?

    Maçlar hangi gün saat kaçta?

    THY Euroleagu’de 9. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, yarın evinde Sırp takımı Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın ve 25 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe ise İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de toparlanma sürecine giren Galatasaray Odeabank, Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanyol takımı FC Barcelona Lassa ile mücadele ederken, haftanın kapanış maçında Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak.
    THY Euroleague'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    24 Kasım Perşembe
    20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız
    20.45 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv
    21.00 Zalgiris Kaunas - Brose Baskets Bamberg
    22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe
    23.00 Real Madrid - UNICS Kazan

    25 Kasım Cuma
    20.00 CSKA Moskova - Baskonia
    20.00 Galatasaray Odeabank - FC Barcelona Lassa
    22.45 Panathinaikos Superfoods - Darüşşafaka Doğuş
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:26
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