Maçlar hangi gün saat kaçta?
THY Euroleagu’de 9. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, yarın evinde Sırp takımı Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
24 Kasım Perşembe
20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız
20.45 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv
21.00 Zalgiris Kaunas - Brose Baskets Bamberg
22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe
23.00 Real Madrid - UNICS Kazan
25 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova - Baskonia
20.00 Galatasaray Odeabank - FC Barcelona Lassa
22.45 Panathinaikos Superfoods - Darüşşafaka Doğuş
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
- Yeni hoca Alman
Toplam 10
Yorum
Azeri cimbom Ben hep söyledim.dursun başkan olduğu sürece hiç bir hoca başarılı olamaaaz.Hatta Fatih hoca da ona göre gelmiyor.Şu başkanla başarı gelmeyecegini biliyor.
- Yeni hoca Alman
Toplam 10
Yorum
güney 3 puanlık sistemde nasıl şampiyonluk şansı azalmış.bu şekilde yourumlar yapmayın.11 puan geriden gelinip şampiyon olun du bu ligde
- ''Sevinmeleri normal!''
Toplam 8
Yorum
TamTersie Sizin de pişmiş kelle gibi davranmanız normal Reşit Levent Nazifoğlu Bey, reşit olduğunuza göre artık büyüklerinizden izin almanıza gerek kalmadı
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