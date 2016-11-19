 Haftanın MVP'si G.Saray'dan – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Haftanın MVP'si G.Saray'dan

    Haftanın MVP'si G.Saray'dan

    Galatasaray Odeabank'ın evinde Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Alman oyuncu Tibor Pleiss, THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Pleiss karşılamayı 22 sayı, 8 ribaund ve 3 blok ile tamamlamıştı.

    THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesinin ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti. Bu maçta çok iyi performans sergileyerek, galibiyette büyük rol oynayan sarı-kırmızılıların Alman basketbolcusu Tibor Pleiss, 28 verimlilik puanı alarak haftanın MVP'si seçildi. Pleiss, Daçka'ya karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 3 blok ile mücadele etti.



    Euroleague'de derbi haftasıydı
    Euroleague'in 8. haftası derbi maçlarına sahne oldu. İki Türk, bir İspanya ve bir Yunan derbisinin oynandığı haftada en ilginç skor, İspanya'dan geldi. Barcelona Lassa, evinde mücadele ettiği Real Madrid'e 102-63 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i 88-80 yenerken, Galatasaray Odebank da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti. Yunan derbisinde ise Olympiakos, deplasmanda karşı karşıya geldiği Panathinaikos Superfoods'u son saniyelerde bulduğu sayıyla 79-77 yendi.

    THY Euroleague'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
    UNICS Kazan: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 74
    Fenerbahçe: 88 - Anadolu Efes: 80
    Kızılyıldız: 83 - EA7 Olimpia Milano: 70
    Baskonia: 81 - Brose Baskets Bamberg: 74
    CSKA Moskova: 95 - Zalgiris Kaunas: 86
    Galatasaray Odeabank: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 81
    Panathinaikos Superfoods: 77 - Olympiakos: 79
    FC Barcelona Lassa: 63 - Real Madrid: 102
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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