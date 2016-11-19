Haftanın MVP'si G.Saray'dan
Galatasaray Odeabank'ın evinde Darüşşafaka Doğuş'u mağlup ettiği karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Alman oyuncu Tibor Pleiss, THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Pleiss karşılamayı 22 sayı, 8 ribaund ve 3 blok ile tamamlamıştı.
Euroleague'de derbi haftasıydı
Euroleague'in 8. haftası derbi maçlarına sahne oldu. İki Türk, bir İspanya ve bir Yunan derbisinin oynandığı haftada en ilginç skor, İspanya'dan geldi. Barcelona Lassa, evinde mücadele ettiği Real Madrid'e 102-63 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i 88-80 yenerken, Galatasaray Odebank da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti. Yunan derbisinde ise Olympiakos, deplasmanda karşı karşıya geldiği Panathinaikos Superfoods'u son saniyelerde bulduğu sayıyla 79-77 yendi.
THY Euroleague'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
UNICS Kazan: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 74
Fenerbahçe: 88 - Anadolu Efes: 80
Kızılyıldız: 83 - EA7 Olimpia Milano: 70
Baskonia: 81 - Brose Baskets Bamberg: 74
CSKA Moskova: 95 - Zalgiris Kaunas: 86
Galatasaray Odeabank: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 81
Panathinaikos Superfoods: 77 - Olympiakos: 79
FC Barcelona Lassa: 63 - Real Madrid: 102
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:14
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 5
Yorum
ercisli 1 atıyordu fener yetmiyordu 2 atıyordu fener yetmiyordu hasan şaş fatih Terim ağlıyordu fener yetmez diyordu bir ceyhun atıyordu bir serhat atıyordu ortega ergünün belini kırıyordu cimbomlular hep birlikte koro halinde ağlıyordu ama fener acımasızca 6 tane atıyordu Allahtan 6 kadımdı günlerden ya 10 kasım olsaydı nolacaktı cimbomun hali
- CAS'ta tarihi duruşma!
Toplam 12
Yorum
ercisli gel gel sana hakkını vereyim trabzrum sen anca rüyanda görürsün
- O iş bizde Başkan
Toplam 3
Yorum
Batuhan Her sene olduğu gibi bu sene de yeneriz 4.0
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