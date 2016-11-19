Haftanın MVP'si G.Saray'dan

THY Euroleague'de 8. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ermesinin ardından haftanın MVP'si de belli oldu. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti. Bu maçta çok iyi performans sergileyerek, galibiyette büyük rol oynayan sarı-kırmızılıların Alman basketbolcusu Tibor Pleiss, 28 verimlilik puanı alarak haftanın MVP'si seçildi. Pleiss, Daçka'ya karşı 22 sayı, 8 ribaund ve 3 blok ile mücadele etti.Euroleague'de derbi haftasıydıEuroleague'in 8. haftası derbi maçlarına sahne oldu. İki Türk, bir İspanya ve bir Yunan derbisinin oynandığı haftada en ilginç skor, İspanya'dan geldi. Barcelona Lassa, evinde mücadele ettiği Real Madrid'e 102-63 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i 88-80 yenerken, Galatasaray Odebank da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Darüşşafaka Doğuş'u 85-81 mağlup etti. Yunan derbisinde ise Olympiakos, deplasmanda karşı karşıya geldiği Panathinaikos Superfoods'u son saniyelerde bulduğu sayıyla 79-77 yendi.THY Euroleague'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:UNICS Kazan: 73 - Maccabi FOX Tel Aviv: 74Fenerbahçe: 88 - Anadolu Efes: 80Kızılyıldız: 83 - EA7 Olimpia Milano: 70Baskonia: 81 - Brose Baskets Bamberg: 74CSKA Moskova: 95 - Zalgiris Kaunas: 86Galatasaray Odeabank: 85 - Darüşşafaka Doğuş: 81Panathinaikos Superfoods: 77 - Olympiakos: 79FC Barcelona Lassa: 63 - Real Madrid: 102