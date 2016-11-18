Türk gecesi F.Bahçe’nin

Son üç maçından yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine patladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Kanarya salondan zaferle ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında iki Türk takımı arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 88-80 yendi. Son 3 maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla kötü gidişi durdurdu ve grupta 5. galibiyetine ulaştı. Anadolu Efes ise 5. yenilgisini aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk çeyreğini Anadolu Efes önde tamamladı. İkinci çeyrekte dengeyi sağlayan sarı lacivertliler soyunma odasına 43-42 galip gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 15. dakikaya 51-51 eşitlikle girilirken, Anadolu Efes peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 56-51 öne geçti. Ancak çabuk toparlanan Fenerbahçe son bölüme 64-61 önde girdiği maçı 88-80 kazanmayı başardı.



OBRADOVİC: CİDDİ MORAL OLDU

Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından kazanmalarının kendilerine moral verdiğini söyledi. Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Üç maç kaybettikten sonra kazandık. Ciddi bir moral oldu. Bizim normal kalitemiz aslında bu" dedi.

