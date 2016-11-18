Türk gecesi F.Bahçe’nin
Son üç maçından yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine patladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Kanarya salondan zaferle ayrıldı
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında iki Türk takımı arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 88-80 yendi. Son 3 maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla kötü gidişi durdurdu ve grupta 5. galibiyetine ulaştı. Anadolu Efes ise 5. yenilgisini aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk çeyreğini Anadolu Efes önde tamamladı. İkinci çeyrekte dengeyi sağlayan sarı lacivertliler soyunma odasına 43-42 galip gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 15. dakikaya 51-51 eşitlikle girilirken, Anadolu Efes peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 56-51 öne geçti. Ancak çabuk toparlanan Fenerbahçe son bölüme 64-61 önde girdiği maçı 88-80 kazanmayı başardı.
OBRADOVİC: CİDDİ MORAL OLDU
Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından kazanmalarının kendilerine moral verdiğini söyledi. Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Üç maç kaybettikten sonra kazandık. Ciddi bir moral oldu. Bizim normal kalitemiz aslında bu" dedi.
OBRADOVİC: CİDDİ MORAL OLDU
Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, üst üste aldıkları mağlubiyetlerin ardından kazanmalarının kendilerine moral verdiğini söyledi. Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Üç maç kaybettikten sonra kazandık. Ciddi bir moral oldu. Bizim normal kalitemiz aslında bu" dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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