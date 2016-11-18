Aziz Yıldırım’a anons cezası
TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında taraftarlarının davranışı, iki kez anons yapılması ve Başkanı Aziz Yıldırım'ın izinsiz anons yapması nedeniyle Fenerbahçe'ye 29 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 15 gün ve 3.000 TL para cezasına çarptırırken sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu'na ve onu anons yapmaya yönlendiren coach Zeljko Obradovic'e ceza verilmemesini kararlaştırdı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Aziz Yıldırım’a anons cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.