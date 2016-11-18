 Aziz Yıldırım’a anons cezası – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a anons cezası

    Aziz Yıldırım’a anons cezası
    TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında taraftarlarının davranışı, iki kez anons yapılması ve Başkanı 'ın izinsiz anons yapması nedeniyle Fenerbahçe'ye 29 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı 15 gün ve 3.000 TL para cezasına çarptırırken sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu'na ve onu anons yapmaya yönlendiren coach Zeljko Obradovic'e ceza verilmemesini kararlaştırdı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım’a anons cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.