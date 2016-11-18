 Akyazı’da hazırlık maçı – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Akyazı’da hazırlık maçı

    Akyazı’da hazırlık maçı

    ADANASPOR maçıyla Akyazı Stadı'na geçmeye hazırlanan Trabzonspor'un açılış öncesinde yeni stadında antrenman yaparak futbolcuların sahaya alışmasını sağlayacağı belirtildi.

    Bordo-mavililerin ayrıca Adanaspor karşılaşması öncesinde Akyazı Stadı'nda bir de hazırlık maçı planladığı, ilk etapta PAF'larla oynanması düşünülen hazırlık maçı için yabancı bir takım ile de görüşüldüğü öğrenildi. Bu arada statta hibrit çim ekme işlemi tüm hızıyla sürerken, kulüp binası ile antrenman sahaları da hazır hale getirildi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
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