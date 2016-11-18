Akyazı’da hazırlık maçı
ADANASPOR maçıyla Akyazı Stadı'na geçmeye hazırlanan Trabzonspor'un açılış öncesinde yeni stadında antrenman yaparak futbolcuların sahaya alışmasını sağlayacağı belirtildi.
Bordo-mavililerin ayrıca Adanaspor karşılaşması öncesinde Akyazı Stadı'nda bir de hazırlık maçı planladığı, ilk etapta PAF'larla oynanması düşünülen hazırlık maçı için yabancı bir takım ile de görüşüldüğü öğrenildi. Bu arada statta hibrit çim ekme işlemi tüm hızıyla sürerken, kulüp binası ile antrenman sahaları da hazır hale getirildi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Akyazı’da hazırlık maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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