Fenerbahçe nefes aldı

Euroleague'de Fenerbahçe, sahasında Anadolu Efes'i 88-80 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galip gelerek moral buldu.

THY Euroelague'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Anadolu Efes'i 88-80'lik skorla mağlup ederek, 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Karşılaşmaya Fenerbahçe Ali Muhammed, Nunnally, Kalinic, Vesely ve Udoh ile Anadolu Efes ise Cotton, Cedi Osman, Granger, Brown ve Dunston ilk 5'i başladı. Mücadeleye hızlı başlayan Efes, Cedi'nin dış atışlardan, Dunston'ın da pota altından bulduğu sayılarla skoru 9-4 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Vesely'nin sayılarıyla 7-0 seri yakalayarak 11-9 öne geçti. Thomas ve Granger'ın sayılarıyla öne geçen lacivert-beyazlılar, Honeycutt'ın son saniye üçlüğü ile periyodu 25-17 önde tamamladı.



İkinci periyota hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, Thomas ile boyalı alandan Granger ile dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açarak skoru 32-24'e getirdi. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, Sloukas'ın üst üste bulduğu sayılarla farkı eritti ve 36-35 yaptı. Vesely'in son saniye sayısı ile Fenerbahçe devreye 43-42 önde girdi.



Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı ve ilk 2 dakika Fenerbahçe'nin 47-46'lık üstünlüğü ile geçildi. Granger, Dunston ve Cotton'un sayılarıyla hücumda etkinliğini arttıran Anadolu Efes, 56-51 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla periyodu 64-61 önde bitirdi.



Son periyoda Melih'in üst üste bulduğu 5 sayı ile başlayan Fenerbahçe farkı açarak skoru 69-61'e getirdi. Periyodun geri kalanında Anadolu Efes, farkı azaltmaya çalışsa da sarı-lacivertliler farkın kapanmasına izin vermedi ve parkeden 88-80'lik skorla galip ayrıldı.



Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı Fenerbahçe'den Sloukas olurken, Anadolu Efes'te ise Jayson Granger 19 sayı takımına katkıda bulundu.





Fenerbahçe'de kötü seri bitti

THY Euroleague'e Brose Bamberg, Barcelona Lassa, Zalgiris Kaunas ve Galatasaray Odeabank galibiyetleri başlayan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı UNICS Kazan, Baskonia ve Maccabi Tel Aviv maçlarını kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, bu kötü seriyi Ülker Sports Arena'da mağlup ettiği Anadolu maçıyla sona erdirdi.





Fener, bu sezon ikinci kez Efes'i yendi

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu sezon daha öncede Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, bu maçtan 77-69'lik skorla galip ayrılarak kupayı müzesine götürmüştü. Bu maçla 2016-2017 sezonunda ikinci kez karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'daki maçı da kazanan Fenerbahçe, Anadolu Efes'i ikinci kez mağlup etti.



Salon: Ülker Sports



Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez xx, Elias Koromilas xx, Amit Balak xx



Fenerbahçe: Barış x, Udoh xx 6, Melih x 10, Antic x 2, Sloukas xxx 21, Nunnally x 3, Vesely xxx 20, Kalinic xx 8, Ali Muhammed xx 7, Datome xx 11



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Anadolu Efes: Thomas xx 8, Honeycutt xx 9, Doğuş x, Derrick Brown xx 5, Cedi Osman x 3, Cotton xx 10, Granger xxx 19, Omic xx 4, Thomas Heurtel xx 8, Thomas xx 11



Başantrenör: Velimir Perasovic



1. Periyot: 25-17 (Anadolu Efes lehine)



Devre: 43-42 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 64-61 (Fenerbahçe lehine)