CSKA'nın serisini Daçka bozdu
Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'de son şampiyon CSKA Moskova'yı 91-83 yendi ve rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırdı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ilija Belosevic xx, Saso Petek xx, Milos Koljensic xx
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 9, Birkan x 4, Semih xx 4, Wanamaker xxx 18, Clyburn xxx 11, Moerman xxx 14, Furkan x 3, Oğuz x, Anderson xxx 20, Slaughter x 5, Bertans x 3
Başantrenör: David Blatt
CSKA Moskova: De Colo xxx 17, Teodosic xxx 15, Augustine xx 8, Fridzon x 3, Jackson x 5, Antonov xx 2, Voronseviç xx, Higgins xxx 17, Hıryapa x 3, Kurbanov xx 2, Hines xxx 11
Başantrenör: Dimitris Itudis
1. Periyot: 30-18 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 49-37 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
3. Periyot: 73-57 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
5 Faul: Kurbanov (CSKA Moskova)
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
- Gençler’de 7 eksik
Toplam 1
Yorum
hakan eksik fazla bu gençler bu sezon ne yapar bilen yok gençlerbirliği taraftarı olarak cavcavın takımın başından gitmeden iflah olacağı yok
- Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Toplam 18
Yorum
isminiz Fazla uzaga gidme aslanim 6 0 unutun onu izlemis sindir
- Hasan Ali Kaldırım: Türkiye'nin en büyük derbisi
Toplam 30
Yorum
Hakan Temür fenerin neden liğ beşincisi oldugu belli capsız futbolu gibi cenesi düşük vasat topcusu yine zıvalamış.Doğru büyük derbi ligin üçü ve beşi ??????
CSKA'nın serisini Daçka bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.