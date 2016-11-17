 CSKA'nın serisini Daçka bozdu – Fotomaç – 17 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    CSKA'nın serisini Daçka bozdu

    CSKA'nın serisini Daçka bozdu

    , Euroleague'de son şampiyon CSKA Moskova'yı 91-83 yendi ve rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırdı.

    THY Euroleague'in 7. haftasında evinde CSKA Moskova'yı 91-83 mağlup etti. Bu sonuçla Daçka Euroleague'de 5. galibiyetini alırken CSKA Moskova ise ilk yenilgisiyle tanıştı.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Ilija Belosevic xx, Saso Petek xx, Milos Koljensic xx

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xx 9, Birkan x 4, Semih xx 4, Wanamaker xxx 18, Clyburn xxx 11, Moerman xxx 14, Furkan x 3, Oğuz x, Anderson xxx 20, Slaughter x 5, Bertans x 3

    Başantrenör: David Blatt

    CSKA Moskova: De Colo xxx 17, Teodosic xxx 15, Augustine xx 8, Fridzon x 3, Jackson x 5, Antonov xx 2, Voronseviç xx, Higgins xxx 17, Hıryapa x 3, Kurbanov xx 2, Hines xxx 11

    Başantrenör: Dimitris Itudis

    1. Periyot: 30-18 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

    Devre: 49-37 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

    3. Periyot: 73-57 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

    5 Faul: Kurbanov (CSKA Moskova)
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CSKA'nın serisini Daçka bozdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.