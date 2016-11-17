 Aslan Litvanya'da kayıp – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Aslan Litvanya'da kayıp

    Aslan Litvanya'da kayıp

    Olympiacoz zaferiyle morallenen Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 7. haftasında deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 87-75 mağlup oldu ve 6. mağlubiyetini aldı.

    Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 7. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

    Mücadele 87-75 Zalgiris Kaunas'ın üstünlüğü ile sona erdi ve temsilcimiz 7. hafta sonunda 6. mağlubiyetini aldı.

    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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