 Alkışlar Anadolu Efes’e – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Alkışlar ’e

    Alkışlar Anadolu Efes’e

    ’ndeki temsilcilerimizden , nefes kesen mücadelede Rus ekibi ’ı yendi.

    Anadolu Efes, sahasında Rusya'nın takımını 104-99 yendi. Nefes kesen mücadelenin ilk çeyreğini Kazan 26-24 önde bitirdi. Devrede fark 5 sayıya çıktı (49-54), üçüncü çeyrekte toparlanan Efes, periyot sonunda 81-74'ü yakaladı. Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen temsilcimiz, ligdeki 3. galibiyetini aldı.
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
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