 Potada heyecan – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Potada heyecan

    Potada heyecan
    THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları başlıyor. Bugün: 20.00'de A. Efes-U. Kazan, 22.00'de B. Bamberg-Kızılyıldız, 22.05'de Maccabi FOX-F.Bahçe, 22.45'te A. Milan-Baskonia karşılaşacak. Yarın: 20.15'te D. Doğuş-CSKA Moskova, 21.00'de Olympiakos-Barcelona, 21.00'de Zalgiris-G.Saray Odeabank, 23.00'te ise R. Madrid-Panathinaikos oynayacak.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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