Anadolu Efes, Kazan'a şans tanımadı!

Karşılaşmaya her iki takım da pota altından sayılar bularak başladı. Anadolu Efes'in, Dunston ile ürettiği basketlere Unics Kazan, Kaimakoglou-Parakhouski ikilisiyle cevap verdi. Yaptığı etkili savunmayla oyun üstünlüğünü eline alan ve üç sayı çizgisinin gerisinden Langford ile isabetler yakalayan konuk ekip, 6. dakikada 6 sayı farkla (15-9) öne geçti. Üç sayılık isabetler yakalayarak farkı kapatan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 13 sayıyla tamamlayan Cedi Osman'ın 8. dakikada dışarıdan bulduğu basketle 18-17 öne geçti. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken son hücumda Colom ile skor üreten misafir takım, ilk çeyreği 26-24 önde kapattı.



Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyoduna baskılı savunmayla giren ev sahibi takım, 14. dakikada Heurtel'in atışıyla beraberliği sağladı: 32-32. Çabuk toparlanan ve farklı oyuncuların basketleriyle 8-0'lık seri bulan yeşil-beyazlılar, 16. dakikada 44-36 üstünlük kurdu. Thomas'ın boyalı alandaki skorer oyunuyla maça tutunan Anadolu Efes, aynı oyuncunun 19. dakikada kaydettiği 4 sayıyla eşitliği yakaladı: 49-49. İlk yarının bitimine 35 saniye kala Panin'in üç sayılık atışıyla öne geçen Unics Kazan, soyunma odasına 54-49 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına ikili oyunlarla pota altında Dunston'ı topla buluşturarak başlayan Anadolu Efes, Granger'ın 22. dakikada yakaladığı isabetle farkı 3 sayıya indirdi: 55-58. Yaptığı baskılı savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan ve hızlı hücumlarla oyunda kontrolü eline alan lacivert-beyazlılar, 24. dakikada Honeycutt'ın basketiyle öne geçti: 64-63. Taraftarının da desteğini arkasına alan ve Heurtel'in skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Thomas ile hızlı hücumlardan art arda skorlar kaydederek 29. dakikada farkı 9 sayıya (78-69) kadar çıkardı. Maçın 3. periyodu 81-74 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.



Müsabakanın son periyoduna etkili başlayan Anadolu Efes, Honeycutt ve Thomas ile basketler üretti. Yaptığı sert savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, buna karşın 4 faul hakkını çeyreğin ilk 3 dakikasında doldurdu. Üstün oyununu rakibine de kabul ettiren ev sahibi ekip, Cedi Osman'ın 35. dakikada sağladığı üç sayılık isabetle farkı çift hanelere taşıdı: 95-83. Mola dönüşü Parakhouski'nin isabetleriyle toparlanan konuk ekip, 39. dakikada Langford'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 6 sayıya çekti: 98-92. Periyodun kalan bölümünde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, sahadan 104-99 galip ayrıldı.



Anadolu Efes'te Heurtel'in 24, Thomas'ın 20 ve Cedi Osman'ın 16 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Maçın en skorer oyuncusu ise Unics Kazan formasıyla 25 sayı kaydeden Langford oldu. Konuk takımda Parakhouski 20 sayı üretti.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Clemens Fritz (Almanya)



Anadolu Efes: Granger 7, Cotton, Cedi Osman 16, Brown 8, Dunston 13, Omic 4, Heurtel 24, Honeycutt 12, Thomas 20, Doğuş Balbay



Unics Kazan: Colom 11, Langford 25, Panin 6, Kaimakoglou 6, Parakhouski 20, Williams 4, Banic 6, Johnson 10, Voronov 6, Antipov 5



1. Periyot: 24-26



Devre: 49-54



3. Periyot: 81-74



Beş faulle çıkan: 32.53 Doğuş Balbay (Anadolu Efes)