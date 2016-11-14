Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta?
THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.
HY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)
16 Kasım Çarşamba
20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
- ManU da devrede
Toplam 5
Yorum
bjk Şampiyonlar liginde oynaması için Gs de oynamaması gerekiyor :))
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 14
Yorum
Kitka Fb taraftarindan ne beklenir küfür hakaret ga sahsinda olsa idi m uslu a yildirimi nasıl ortalığı vevereye verirlerdi gs yönetimi bu konuda basarisizlar
- G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok
Toplam 2
Yorum
t4532 Tüm bu üstünlük konusu, ekonomik çöküntüyle ilintili.
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