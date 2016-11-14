 Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta? – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta?

    Hangi maç hangi kanalda, saat kaçta?

    THY Euroleague’de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Anadolu Efes - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 16 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Unics Kazan'ı ağırlayacak. Geçen hafta, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u 89-87 yenerek Euroleague'de ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank ise deplasmanda Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda Maccabi FOX ile karşılaşırken, Brose Baskets Bamberg'i 72-70 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş da evinde Rus ekibi CSKA Moskova ile oynayacak.

    HY Euroleague'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    Yarın
    20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)
    22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
    22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)
    22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

    16 Kasım Çarşamba
    20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)
    21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)
    21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)
    23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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