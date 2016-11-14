Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan

İlk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşma, Abdi İpekçi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes ile Unics Kazan takımları Avrupa kupalarında bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, iki ekibin de birer galibiyeti bulunuyor.

Avrupa kupalarında 563. maç

Lacivert-beyazlı ekip, Unics Kazan karşısında Avrupa kupalarındaki 563., THY Avrupa Ligi'nde ise 315. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında bugüne kadar 316 galibiyet ve 246 yenilgi alan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 159 galibiyet ile 155 yenilgi yaşadı.