Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Rus ekibi Unics Kazan'ı konuk edecek.
Anadolu Efes ile Unics Kazan takımları Avrupa kupalarında bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, iki ekibin de birer galibiyeti bulunuyor.
Avrupa kupalarında 563. maç
Lacivert-beyazlı ekip, Unics Kazan karşısında Avrupa kupalarındaki 563., THY Avrupa Ligi'nde ise 315. müsabakasına çıkacak.
Avrupa kupalarında bugüne kadar 316 galibiyet ve 246 yenilgi alan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 159 galibiyet ile 155 yenilgi yaşadı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:21
- G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok
Toplam 2
Yorum
t4532 Tüm bu üstünlük konusu, ekonomik çöküntüyle ilintili.
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 13
Yorum
tufan ayvalık saygı görmen için hak etmem lazım sn hocam genç sporcunu tokatlayan sen,fenere yenildiğin maçta avans verdik deyip rakibinle dalga geçen sen,sahadan kaçıp final maçına gelmeyen (yönetimle) sen,milli takım hocalığı önce sn obradovice teklif edildiği için hazımsızlık çeken sen TÜRK sporuna en büyük hizmeti yapan bir başkan ile muhatap olan sen,yenileceğini anladığın maçlarda provokatörlük belkide istemeden yapan sen,sn hocam maçta fener taraftarı kuzu gibi maç seyrediyor birden bire ne oldu hem kendi ne yontmaya başladın görmedim duymadım yapmaz dediğin adam basketin melosu
- Acele etmeyeceğiz
Toplam 5
Yorum
TS 1-2 Maç için aceleye getirmeyin kesinlikle ligin ikinci yarısına bırakılmalı
Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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