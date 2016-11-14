 Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan

    Anadolu Efes'in rakibi Unics Kazan

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Rus ekibi Unics Kazan'ı konuk edecek.

    İlk 6 haftada 2 galibiyet ve 4 yenilgi alarak beklentilerin altında kalan iki takımın mücadelesine sahne olacak karşılaşma, Abdi İpekçi Arena'da saat 20.00'de başlayacak.

    Anadolu Efes ile Unics Kazan takımları Avrupa kupalarında bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, iki ekibin de birer galibiyeti bulunuyor.

    Avrupa kupalarında 563. maç

    Lacivert-beyazlı ekip, Unics Kazan karşısında Avrupa kupalarındaki 563., THY Avrupa Ligi'nde ise 315. müsabakasına çıkacak.

    Avrupa kupalarında bugüne kadar 316 galibiyet ve 246 yenilgi alan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 159 galibiyet ile 155 yenilgi yaşadı.

    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:21
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