CSKA Moskova kayıpsız

Sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 91-90'lık skorla geçen CSKA Moskova, 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Almanya'nın Brose Bamberg takımını evinde 72-70 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alan Türk takımlarından Darüşşafaka Doğuş, averajla 6. sıraya yükseldi.

Deplasmanda İspanyol takımı Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir yenilgi alarak arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 4 basamak gerileyerek averajla 7. sırada kendine yer buldu.

Organizasyonda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 105-92 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes ise averajla 14. sıraya geriledi.

Konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos karşısında 89-87 galip gelerek THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank da averajla son sırada yer aldı.

Organizasyonda 6. hafta maçları sonunda galip gelemeyen takım kalmazken, kaybetmeyen tek ekip son şampiyon CSKA Moskova oldu.

THY Avrupa Ligi'nde altıncı haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Unics Kazan (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 65-62

Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya): 72-70

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-75

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Anadolu Efes (Türkiye): 105-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 92-86

Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 89-87

CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 91-90

Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 86-52

Puan durumu

Takım G M AS YS Av 1 CSKA Moskova 6 0 553 493 60 2 Real Madrid 4 2 540 500 40 3 Baskonia 4 2 495 459 36 4 Panathinaikos Superfoods 4 2 452 436 16 5 Barcelona Lassa 4 2 455 441 14 6 Darüşşafaka Doğuş 4 2 481 472 9 7 Fenerbahçe 4 2 450 460 -10 8 Olympiakos 3 3 503 490 13 9 EA7 Emporio Armani Milan 3 3 547 552 -5 10 Maccabi FOX 2 4 500 500 0 11 Brose Bamberg 2 4 473 478 -5 12 Kızılyıldız MTS 2 4 415 426 -11 13 Unics Kazan 2 4 462 485 -23 14 Anadolu Efes 2 4 483 522 -39 15 Zalgiris 1 5 462 501 -39 16 Galatasaray Odeabank 1 5 516 572 -56

- Gelecek hafta yoğun fikstür

THY Avrupa Ligi'nde takımları gelecek hafta yoğun bir maç temposu bekliyor.

Organizasyonun yeni formatıyla bazı dönemlerde haftada 2 maç oynanacak. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü THY Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçları yapılacak.

Takımlar zorlu fikstürde birer gün arayla iki maça çıkacak.