CSKA Moskova kayıpsız
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova namağlup liderliğini sürdürdü.
Almanya'nın Brose Bamberg takımını evinde 72-70 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini alan Türk takımlarından Darüşşafaka Doğuş, averajla 6. sıraya yükseldi.
Deplasmanda İspanyol takımı Baskonia'ya 86-52 gibi farklı bir yenilgi alarak arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 4 basamak gerileyerek averajla 7. sırada kendine yer buldu.
Organizasyonda İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a deplasmanda 105-92 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes ise averajla 14. sıraya geriledi.
Konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos karşısında 89-87 galip gelerek THY Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank da averajla son sırada yer aldı.
Organizasyonda 6. hafta maçları sonunda galip gelemeyen takım kalmazken, kaybetmeyen tek ekip son şampiyon CSKA Moskova oldu.
THY Avrupa Ligi'nde altıncı haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Unics Kazan (Rusya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 65-62
Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Brose Bamberg (Almanya): 72-70
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 83-75
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Anadolu Efes (Türkiye): 105-92
Barcelona Lassa (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 92-86
Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan): 89-87
CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya): 91-90
Baskonia (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye): 86-52
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|6
|0
|553
|493
|60
|2
|Real Madrid
|4
|2
|540
|500
|40
|3
|Baskonia
|4
|2
|495
|459
|36
|4
|Panathinaikos Superfoods
|4
|2
|452
|436
|16
|5
|Barcelona Lassa
|4
|2
|455
|441
|14
|6
|Darüşşafaka Doğuş
|4
|2
|481
|472
|9
|7
|Fenerbahçe
|4
|2
|450
|460
|-10
|8
|Olympiakos
|3
|3
|503
|490
|13
|9
|EA7 Emporio Armani Milan
|3
|3
|547
|552
|-5
|10
|Maccabi FOX
|2
|4
|500
|500
|0
|11
|Brose Bamberg
|2
|4
|473
|478
|-5
|12
|Kızılyıldız MTS
|2
|4
|415
|426
|-11
|13
|Unics Kazan
|2
|4
|462
|485
|-23
|14
|Anadolu Efes
|2
|4
|483
|522
|-39
|15
|Zalgiris
|1
|5
|462
|501
|-39
|16
|Galatasaray Odeabank
|1
|5
|516
|572
|-56
- Gelecek hafta yoğun fikstür
THY Avrupa Ligi'nde takımları gelecek hafta yoğun bir maç temposu bekliyor.
Organizasyonun yeni formatıyla bazı dönemlerde haftada 2 maç oynanacak. Önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü THY Avrupa Ligi'nde 7. ve 8. hafta maçları yapılacak.
Takımlar zorlu fikstürde birer gün arayla iki maça çıkacak.
Kaynak: AA
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:53
- Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Toplam 2
Yorum
bjktufan bence şenol hoca ömere daha fazla şans verse aboubakardan da cenktende daha iyi forvet olur son vuruşları ikisinden de iyi birde adam da gol sezgisi var nerede duracağını biliyor .
- Hadi gülümse
Toplam 5
Yorum
Gülsekmi ağlasakmı yumurta gelmiş son hamle yeri aranıyor
- RvP’ye terlemek bile yasak
Toplam 1
Yorum
Mustafa crk Bi Gözü olmadan da gol yapabilecek kalite var...top atsınlar yeter gol vuruşu yapmak onun sanatı zaten...
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