 Milano’da hüsran! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
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    Milano’da hüsran!

    Milano’da hüsran!
    'ndeki diğer temsilcimiz , deplasmanda 'ya 105-92 mağlup oldu. İlk çeyreği 25-24 geride bitiren Efes, devreye de 55-49 mağlup girdi. Üçüncü çeyrek sonunda skor 79-67 oldu ve temsilcimiz sahadan mağlup ayrıldı. Efes, ligde dördüncü yenilgisini aldı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:42
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