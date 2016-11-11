Daçka son savunmayla kazandı!

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede konuk Brose Bamberg, oyun kurucuları Strelnieks ve Causeur ile skor üretirken, Darüşşafaka Doğuş ise üç sayı çizgisinin gerisinden Clyburn-Anderson ikilisiyle isabetler yakaladı. 5'inci dakikasını 11-10 üstün geçtiği çeyreğin kalan bölümünde Wanamaker ve Moerman ile üç sayılık basketler bulan yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine boyalı alanda Theis'i iyi kullanarak başlayan Alman temsilcisi, aynı oyuncunun 14. dakikada kaydettiği basketle farkı 3 sayıya indirdi: 29-26. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve soyunma odasına 40-40 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına Bertans ve Moerman'ın dış atışlarıyla giren Darüşşafaka Doğuş, 23. dakikada skoru 47-43'e getirdi. İlk beş dakikasında rakibine sadece 6 sayı şansı tanıdığı periyotta Wanamaker ve Bertans ile sayılar üreten Darüşşafaka Doğuş, 27. dakikada Clyburn'ün isabetiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 55-46. Periyot sonunda farkı çift hanelere yükselten Darüşşafaka Doğuş, rakibine on sayı imkanı tanıdığı çeyreği 10 sayı farkla (60-50) önde kapattı.

Müsabakanın son periyoduna Melli, Staiger ve Theis'in isabetleriyle 8-0'lık seri yakalayarak başlayan misafir takım, 32. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 60-58. Furkan Aldemir'in basketiyle yeniden hareketlenen yeşil-siyahlılar, Wanamaker'in isabetli atışıyla son 6 dakikaya 66-61 üstün girdi. Miller'ın üç sayılık basketiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Brose Bamberg, Strelnieks'in serbest atıştan kaydettiği isabetlerle 38. dakikada beraberliği yakaladı: 70-70. Büyük heyecana sahne olan son iki dakikada taraftarının da desteğiyle öne geçen Darüşşafaka Doğuş, rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve sahadan 72-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Darüşşafaka Doğuş formasıyla 17 sayı üreten Clyburn olurken, Bertans 15 sayıyla oynadı. Brose Bamberg'de ise Strelnieks 14, Miller 12 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken, konuk ekip dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 78. yılı dolayısıyla Darüşşafaka Doğuş'un 12 yaş altı basketbol takımı, televizyon molası sırasında "Ata'mızı saygıyla anıyoruz" pankartını taşıdı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Spiros Gkontas (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 11, Clyburn 17, Anderson 4, Moerman 11, Furkan Aldemir 4, Wilbekin 5, Bertans 15, Birkan Batuk 2, Slaughter 3, Ender Arslan, Metin Türen

Brose Bamberg: Strelnieks 14, Causeur 6, Heckmann, Melli 10, Radosevic 6, Miller 12, Zisis 3, Theis 13, Staiger 6, Lo

1. Periyot: 23-17

Devre: 40-40

3. Periyot: 60-50