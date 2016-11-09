 İşte temsilcilerimizin maç programı – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    İşte temsilcilerimizin maç programı

    İşte temsilcilerimizin maç programı

    THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan-Kızıl Yıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleagu'de 6. hafta karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Panathinaikos Superfoods'u 91-83 mağlup eden Anadolu Efes, Emporio Armani Milano deplasmanına giderken Zalgris Kaunas karşısında 83-80 galip gelen Darüşşafaka Doğuş ise Brose Basket Bamberg'i konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 103-87'lik skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Baskonia Vitoria ile deplasmanda karşılaşacak.

    Euroleague'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

    10 Kasım Perşembe
    19.00 Unics Kazan - Kızıl Yıldız
    20.00 Darüşşafaka Doğuş - Brose Basket Bamberg
    22.15 Panathinaikos Superfoods - Maccabi Fox
    22.45 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes
    23.00 Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas

    11 Kasım Cuma
    20.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank
    20.30 CSKA Moskova - Real Madrid
    23.00 Baskonia Vitoria - Fenerbahçe
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:02
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