İşte temsilcilerimizin maç programı
THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan-Kızıl Yıldız karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleagu'de 6. hafta karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Panathinaikos Superfoods'u 91-83 mağlup eden Anadolu Efes, Emporio Armani Milano deplasmanına giderken Zalgris Kaunas karşısında 83-80 galip gelen Darüşşafaka Doğuş ise Brose Basket Bamberg'i konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 103-87'lik skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Baskonia Vitoria ile deplasmanda karşılaşacak.
Euroleague'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
10 Kasım Perşembe
19.00 Unics Kazan - Kızıl Yıldız
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Brose Basket Bamberg
22.15 Panathinaikos Superfoods - Maccabi Fox
22.45 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes
23.00 Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas
11 Kasım Cuma
20.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank
20.30 CSKA Moskova - Real Madrid
23.00 Baskonia Vitoria - Fenerbahçe
Euroleague'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
10 Kasım Perşembe
19.00 Unics Kazan - Kızıl Yıldız
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Brose Basket Bamberg
22.15 Panathinaikos Superfoods - Maccabi Fox
22.45 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes
23.00 Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas
11 Kasım Cuma
20.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank
20.30 CSKA Moskova - Real Madrid
23.00 Baskonia Vitoria - Fenerbahçe
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de sürpriz yapacağız
Toplam 3
Yorum
No Comment zaten kadıköyde fener bizi en son ne zaman yendi ? 5 senedir berabere bitiyor maçlar...
- Mesut Özil'in çubuklu aşkı
Toplam 2
Yorum
çelik90 sağda lens solda mesut çok güzel olurdu ya :/:/ şimdilik hayal gibi...
- Kadıköy'de sürpriz yapacağız
Toplam 3
Yorum
Bekir Sarı Sende hevesini alırsın.Tabii yenilgiden...
İşte temsilcilerimizin maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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