İşte temsilcilerimizin maç programı

THY Euroleague’de 6. hafta heyecanı yarın oynanacak Unics Kazan-Kızıl Yıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleagu'de 6. hafta karşılaşmaları 10-11 Kasım tarihlerinde başlayacak. Geçtiğimiz hafta evinde Panathinaikos Superfoods'u 91-83 mağlup eden Anadolu Efes, Emporio Armani Milano deplasmanına giderken Zalgris Kaunas karşısında 83-80 galip gelen Darüşşafaka Doğuş ise Brose Basket Bamberg'i konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 103-87'lik skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Olympiakos'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise İspanyol ekibi Baskonia Vitoria ile deplasmanda karşılaşacak.



Euroleague'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:



10 Kasım Perşembe

19.00 Unics Kazan - Kızıl Yıldız

20.00 Darüşşafaka Doğuş - Brose Basket Bamberg

22.15 Panathinaikos Superfoods - Maccabi Fox

22.45 Emporio Armani Milano - Anadolu Efes

23.00 Barcelona Lassa - Zalgiris Kaunas



11 Kasım Cuma

20.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank

20.30 CSKA Moskova - Real Madrid

23.00 Baskonia Vitoria - Fenerbahçe