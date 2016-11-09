Anadolu Efes, İtalya deplasmanında

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma LigTV 3 ile TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 5 hafta sonunda ikişer galibiyet ve üçer mağlubiyeti olan takımlardan Anadolu Efes averajla 13., EA7 Emporio Armani Milan ise 12. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını İstanbul'da 91-83 yendi, EA7 Emporio Armani Milan ise Almanya ekibi Brose Bamberg'e deplasmanda 106-102 mağlup oldu.

- Perasovic: "Zorlu bir mücadele olacak"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, İtalyan takımının son yıllardaki en iyi kadrolarından birisine sahip olduğunu belirterek, deplasmanda kendilerini zorlu bir maçın beklediğini bildirdi.

Karşılaşma ile ilgili görüşlerini lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine açıklayan Hırvat teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"EA7 Emporio Armani Milan son yıllardaki en iyi kadrolarından birine sahip. İyi bir antrenörleri, geçen yıldan devam eden kaliteli oyuncuları ve kadrolarına ekledikleri yeni ve iyi oyuncular var. Zorlu bir mücadele olacak, evlerinde iyi oynuyorlar. Hızlı hücumlarda etkililer. Rakibimiz fiziksel olarak da güçlü bir takım, top çalma kategorisinde de üst sıralardalar ve top çaldıktan sonra hızlı koşup sonuca gidebilen oyun yapıları var. Top kayıplarına çok dikkat etmeliyiz. Ribauntlarda da etkililer, bu konuda da dikkatli olmalıyız. THY Avrupa Ligi'nde her salon zorlu maçlara sahne oluyor. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanmalıyız."

- EA7 Emporio Armani Milan ile 23. randevu

Anadolu Efes, İtalyan temsilcisiyle tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Avrupa kupalarında geride kalan 22 maçtan 16'sını Anadolu Efes, 6'sını EA7 Emporio Armani Milan kazandı.

Milano'da yapılan 11 maçta ise ev sahibi ekip 6, Türk temsilcisi 5 galibiyet aldı.

Anadolu Efes, İtalyan temsilcisiyle 1995-1996 sezonunda ilk kez karşılaştı ve tarihe geçen maçlar yaptı. Avrupa Radivoj Korac Kupası finalinde karşılaşan iki ekip arasında gülen taraf Anadolu Efes oldu. Türk temsilcisi, o dönemdeki sponsoru Stefanel olan İtalyan takımını finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendi. Milano'daki rövanşı 77-70 kaybeden lacivert-beyazlılar, sadece bir sayı averajla rakibini geçerek, kupayı müzesine götürdü.

- Avrupa kupalarında 562. maç

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan maçıyla Avrupa kupalarında 562. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 561 maçın 316'sını kazandı, 245'inde salondan yenilgiyle ayrıldı.

Türk ekibi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 313 karşılaşmada 159 galibiyet, 154 yenilgi aldı.