Daçka'dan müthiş galibiyet

Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan maçta ev sahibi Zalgiris, ilk periyodu 25-15, devreyi de 35-26 önde tamamladı. Darüşşafaka Doğuş, 3. periyodu 56-61 üstün geçerken, karşılaşmayı da 80-83 kazandı.



Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla Turkish Airlines Euroleague'de bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.