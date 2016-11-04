Daçka'dan müthiş galibiyet
TURKISH Airlines Euroleague'in 5. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 83-80 mağlup etti.
Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan maçta ev sahibi Zalgiris, ilk periyodu 25-15, devreyi de 35-26 önde tamamladı. Darüşşafaka Doğuş, 3. periyodu 56-61 üstün geçerken, karşılaşmayı da 80-83 kazandı.
Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla Turkish Airlines Euroleague'de bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:05
- Tolgay’a sözleşme müjdesi
Toplam 8
Yorum
Ertan Evet bu gibi işleri sürüncemeye bırakmaya gelmez. Bir an evvel imzalar atılsın herkesin içi rahat olsun. Futbolcu yalnız futbol oynamayı düşünsün.
- Kartal tek farkla Fırtına'nın önünde
Toplam 3
Yorum
Ertan Futbol hiç belli olmaz ama bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. HAYDİ KARAKARTALLAR yarın akşam çoşturun şu taraftarınızı. HADİ CANLARIM BENİM.
- Kadıköy’ün Avrupalısı
Toplam 1
Yorum
fb man unıted a deplasmanda yenildi
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