 Daçka'dan müthiş galibiyet – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Daçka'dan müthiş galibiyet

    Daçka'dan müthiş galibiyet

    TURKISH Airlines Euroleague'in 5. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 83-80 mağlup etti.

    Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan maçta ev sahibi Zalgiris, ilk periyodu 25-15, devreyi de 35-26 önde tamamladı. Darüşşafaka Doğuş, 3. periyodu 56-61 üstün geçerken, karşılaşmayı da 80-83 kazandı.

    Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla Turkish Airlines Euroleague'de bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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