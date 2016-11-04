Avrupa’da iki sınav
Potada iki temsilcimiz bugün Avrupa Ligi maçlarına çıkacak. A.Efes, A.İpekçi'de Panathinaikos'u ağırlayacak. Lig TV3'ten yayınlanacak maç 20.45'te başlayacak. Daçka ise Lig TV2'de 20.00'de başlayacak maçta Z.Kaunas'a konuk olacak.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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