 Avrupa’da iki sınav – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Avrupa’da iki sınav

    Avrupa’da iki sınav
    Potada iki temsilcimiz bugün Avrupa Ligi maçlarına çıkacak. A.Efes, A.İpekçi'de Panathinaikos'u ağırlayacak. Lig TV3'ten yayınlanacak maç 20.45'te başlayacak. Daçka ise Lig TV2'de 20.00'de başlayacak maçta Z.Kaunas'a konuk olacak.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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