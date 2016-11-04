Aslan Real'i salladı ama yıkamadı
Galatasaray Odeabank THY Avrupa Ligi 5. haftasında İspanya deplasmanında Real Madrid'e 90-81 kaybetti.
Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Real Madrid'e 90-81 yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, ilk periyodunu 22-19 üstün geçtiği mücadelede soyunma odasına 47-45 önde gitti.
İkinci yarıda daha iyi oynayan Real Madrid, üçüncü periyodu 66-64 önde bitirdi.
Son çeyrekte rakibine direnemeyen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 90-81 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Odeabank, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçını da kaybetti.
Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Real Madrid'den Sergio Llull olurken, Galatasaray Odeabank'ta Vladimir Micov 17 sayı üretti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:04
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 19
Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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