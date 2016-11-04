 Aslan Real'i salladı ama yıkamadı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aslan Real'i salladı ama yıkamadı

    Aslan Real'i salladı ama yıkamadı

    Galatasaray Odeabank THY Avrupa Ligi 5. haftasında İspanya deplasmanında Real Madrid'e 90-81 kaybetti.

    Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Real Madrid'e 90-81 yenildi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, ilk periyodunu 22-19 üstün geçtiği mücadelede soyunma odasına 47-45 önde gitti.

    İkinci yarıda daha iyi oynayan Real Madrid, üçüncü periyodu 66-64 önde bitirdi.

    Son çeyrekte rakibine direnemeyen sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 90-81 mağlup ayrıldı.

    Galatasaray Odeabank, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçını da kaybetti.

    Maçın en skorer ismi 23 sayıyla Real Madrid'den Sergio Llull olurken, Galatasaray Odeabank'ta Vladimir Micov 17 sayı üretti.

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan Real'i salladı ama yıkamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.