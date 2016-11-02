 Temsilcilerimizin maçları saat kaçta? – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Temsilcilerimizin maçları saat kaçta?

    Temsilcilerimizin maçları saat kaçta?

    THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak Fenerbahçe - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleague'de 5. hafta karşılaşmaları bugün ve 3-4 Kasım tarihlerinde oynanacak. Haftanın açılış maçında THY Euroleague'de 4'te 4 yapan Fenerbahçe, evinde Unics Kazan'ı ağırlayacak. Geçen hafta Abdi İpekçi Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 103-87 mağlup olan Galatasaray Odeabank ise İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Anadolu Efes'e 79-84 yenilen Darüşşafaka Doğuş, Zalgiris Kaunas deplasmanına giderken Anadolu Efes ise evinde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile mücadele edecek.

    Bugün
    20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan
    21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa

    3 Kasım Perşembe
    22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani
    23.00 Olympiakos-CSKA Moskova
    23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank

    4 Kasım Cuma
    20.00 Zalgiris Kaunas-Darüşşafaka Doğuş
    20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods
    21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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