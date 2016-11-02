Temsilcilerimizin maçları saat kaçta?
THY Euroleague’de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak Fenerbahçe - Unics Kazan karşılaşmasıyla başlayacak.
Bugün
20.00 Fenerbahçe-Unics Kazan
21.45 Maccabi FOX-Barcelona Lassa
3 Kasım Perşembe
22.00 Brose Bamberg-EA7 Emporio Armani
23.00 Olympiakos-CSKA Moskova
23.00 Real Madrid-Galatasaray Odeabank
4 Kasım Cuma
20.00 Zalgiris Kaunas-Darüşşafaka Doğuş
20.45 Anadolu Efes-Panathinaikos Superfoods
21.00 Kızılyıldız MTS-Baskonia
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
- F.Bahçe iç sahada daha başarılı
Toplam 1
Yorum
Ota boca juniors Mükemmel bilgiler.emeği geçenlere teşekkürler.
- Söz Advocaat’ta
Toplam 3
Yorum
mert oyunculara bişey demicem bu sefer ama bu adamın teknik ve taktiğine artık inanmıyorum bu adamda ruh yok farklı bişey olmayacak yani
- Yenilmezler
Toplam 8
Yorum
Moltes Quaresma gol atında Beşiktaş yenmiyor. Bide vodafone arena da iki beraberlik. Neyse ki kaybetmiyoruz. Bence Benfica yı çok pis yenmek lazım burada. Hayde Beşiktaş hayde.
Temsilcilerimizin maçları saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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